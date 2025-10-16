El curioso mensaje de Allan Alemán en medio de polémica entre su ex y la de Marvin Loría

Allan Alemán hizo una curiosa publicación, en medio de la tiradera de su ex Hillary Castro con la ex de Marvin Loría. Instagram Allan Alemán. (Instagram Allan Alemán. /Instagram Allan Alemán.)

Allan Alemán, exjugador del Saprissa posteó un curioso mensaje en sus redes sociales, luego de que trascendiera una serie de polémicas entre su expareja, Hillary Castro y Melanie Valverde, ex de Marvin Loría.

El miércoles por la noche, el Súper Ratón compartió en sus historias de Instagram, un video con el siguiente mensaje:

“Cuando sea tu turno, no sientas lástima por nadie, que nadie lo hizo contigo. Tú ve con todo y dile, ahora manténganse fuerte, como me tocó serlo a mí.

“Mis respetos para las vueltas que da la vida, es así”.

El curioso mensaje de Allan Alemán

Los mensajes que tiraron Melanie Valverde y Hillary Castro

El miércoles por la tarde, Melanie Valverde la emprendió contra Castro, porque supuestamente tiene una relación con Marvin Loría.

“Después de que todo se hiciera público y la situación se conociera, he podido darme cuenta de muchas cosas. Y una de ellas tiene que ver con esta mujer.

“Las fotos y los videos que me mostraron hablan por sí solos. Son imágenes de ambos juntos, de fiesta, comportándose como si fueran una pareja formal. Todo esto mientras él tenía a su esposa en casa, durmiendo con su hijo, cumpliendo mi rol de madre y pareja... pero en la calle, acompañado de otra mujer.

A Hillary Castro, ex de Allan Alemán le tiraron porque supuestamente tiene una relación con Marvin Loría. Instagram Hillary Castro. (redes/Instagram)

“A diferencia de las mujeres a quien ella les hizo daño, yo no tengo por qué callarme absolutamente nada. No tengo que quedar bien con nadie.

“Aquí nadie viene a jugar de santo ni a fingir perfección. Todos hemos cometido errores, eso es parte de la vida. Ahora bien, si una persona comete un error, reconoce el daño que causó y se arrepiente, sinceramente, todo bien. Yo soy capaz de personar”.

Hillary Castro le respondió

Hillary Castro le respondió a Melanie, por medio de su cuenta de Instagram.

“Ojo el mensaje que acabo de recibir, la peleadora de hombres 3.000. Ridícula”.

Esto se lo puso, junto a un mensaje en donde Valverde le reclama:

Melanie Valverde, esposa de Marvin Loría le tiró con todo a la ex de Allan Alemán, Hillary Castro. Instagram Melanie Valverde. (Instagram/Instagram)

“Ya me di cuenta que te prestabas para ser la otra también de Loría, no vengo a pelear por él, déjeselo, están en un nivel parecido, por lo tanto se merecen el uno al otro.

“Te tengo tan atravesada que jurado, que estoy que hago un video y la quemo para que todo el mundo se dé cuenta de quién en realidad sos, que difícil no está”.

Castro se siguió defendiendo ante los señalamientos de Valverde y expresó:

“Ni siquiera me voy a defender, no hay nada que defender en realidad. Una picada más, una picada menos. Ni modo. Hagan un grupo en Whatsapp y se unen mejor”.