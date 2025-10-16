Deportes

El curioso mensaje de Allan Alemán en medio de polémica entre su ex y la de Marvin Loría

Allan Alemán compartió un extraño video en sus historias de Instagram, mientras crece la disputa pública entre Hillary Castro y Melanie Valverde

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Allan Alemán se le fue con todo al hijo de Wálter Centeno, por criticar a su hijo, el delantero Fabricio Alemán. Instagram Allan Alemán.
Allan Alemán hizo una curiosa publicación, en medio de la tiradera de su ex Hillary Castro con la ex de Marvin Loría. Instagram Allan Alemán. (Instagram Allan Alemán. /Instagram Allan Alemán.)

Allan Alemán, exjugador del Saprissa posteó un curioso mensaje en sus redes sociales, luego de que trascendiera una serie de polémicas entre su expareja, Hillary Castro y Melanie Valverde, ex de Marvin Loría.

El miércoles por la noche, el Súper Ratón compartió en sus historias de Instagram, un video con el siguiente mensaje:

LEA MÁS: Melanie Valverde, ex de Marvin Loría, le tiró con todo a Hillary Castro, ex de Allan Alemán

“Cuando sea tu turno, no sientas lástima por nadie, que nadie lo hizo contigo. Tú ve con todo y dile, ahora manténganse fuerte, como me tocó serlo a mí.

“Mis respetos para las vueltas que da la vida, es así”.

El curioso mensaje de Allan Alemán

Los mensajes que tiraron Melanie Valverde y Hillary Castro

El miércoles por la tarde, Melanie Valverde la emprendió contra Castro, porque supuestamente tiene una relación con Marvin Loría.

“Después de que todo se hiciera público y la situación se conociera, he podido darme cuenta de muchas cosas. Y una de ellas tiene que ver con esta mujer.

“Las fotos y los videos que me mostraron hablan por sí solos. Son imágenes de ambos juntos, de fiesta, comportándose como si fueran una pareja formal. Todo esto mientras él tenía a su esposa en casa, durmiendo con su hijo, cumpliendo mi rol de madre y pareja... pero en la calle, acompañado de otra mujer.

LEA MÁS: Ex de Allan Alemán, Hillary Castro, no le aguantó nada a Melanie Valverde, ex de Marvin Loría, y la quemó en sus redes sociales

Allan Alemán y su expareja Hillary Castro
A Hillary Castro, ex de Allan Alemán le tiraron porque supuestamente tiene una relación con Marvin Loría. Instagram Hillary Castro. (redes/Instagram)

“A diferencia de las mujeres a quien ella les hizo daño, yo no tengo por qué callarme absolutamente nada. No tengo que quedar bien con nadie.

“Aquí nadie viene a jugar de santo ni a fingir perfección. Todos hemos cometido errores, eso es parte de la vida. Ahora bien, si una persona comete un error, reconoce el daño que causó y se arrepiente, sinceramente, todo bien. Yo soy capaz de personar”.

Hillary Castro le respondió

Hillary Castro le respondió a Melanie, por medio de su cuenta de Instagram.

“Ojo el mensaje que acabo de recibir, la peleadora de hombres 3.000. Ridícula”.

Esto se lo puso, junto a un mensaje en donde Valverde le reclama:

Melanie Valverde, esposa de Marvin Angulo.
Melanie Valverde, esposa de Marvin Loría le tiró con todo a la ex de Allan Alemán, Hillary Castro. Instagram Melanie Valverde. (Instagram/Instagram)

“Ya me di cuenta que te prestabas para ser la otra también de Loría, no vengo a pelear por él, déjeselo, están en un nivel parecido, por lo tanto se merecen el uno al otro.

“Te tengo tan atravesada que jurado, que estoy que hago un video y la quemo para que todo el mundo se dé cuenta de quién en realidad sos, que difícil no está”.

LEA MÁS: Allan Alemán será papá de nuevo, ¿cuántos hijos tiene ya?

Castro se siguió defendiendo ante los señalamientos de Valverde y expresó:

“Ni siquiera me voy a defender, no hay nada que defender en realidad. Una picada más, una picada menos. Ni modo. Hagan un grupo en Whatsapp y se unen mejor”.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaAllan AlemánHillary CastroMelanie ValverdePolémica
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.