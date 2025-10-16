Ex de Allan Alemán, Hillary Castro, no le aguantó nada a Melanie Valverde, ex de Marvin Loría, y la quemó en sus redes sociales

Hillary Castro, expareja de Allan Alemán no se le quedó callada a Melanie Valverde, expareja de Loría. Instagram Hillary Castro.

Hillary Castro, expareja de Allan Alemán respondió a los posteos que hizo Melanie Valverde, ex de Marvin Loría y también le tiró en sus redes sociales.

Este miércoles, Valverde dio a entender que Castro está teniendo una relación con el volante morado y Hillary le dijo unas cuantas cositas:

“Ojo el mensaje que acabo de recibir, la peleadora de hombres 3.000. Ridícula”, destacó Castro. Esto se lo puso, junto a un mensaje en donde Valverde le reclama.

LEA MÁS: Esposa de Marvin Loría hizo lo impensable tras escándalo por supuesta infidelidad del futbolista

“Ya me di cuenta que te prestabas para ser la otra también de Loría, no vengo a pelear por él, déjeselo, están en un nivel parecido, por lo tanto se merecen el uno al otro.

“Te tengo tan atravesada que jurado, que estoy que hago un video y la quemo para que todo el mundo se dé cuenta de quién en realidad sos, que difícil no está”, escribió Valverde en sus redes sociales.

Melanie Valverde, esposa de Marvin Loría le tiró con todo a la ex de Alemán. Instagram Melanie Valverde. (Instagram Melanie Valverde./Instagram Melanie Valverde.)

Hillary Castro siguió atacando

Castro publicó otra historia ante los señalamientos de Valverde:

“Ni siquera me voy a defender, no hay nada que defender en realidad. Una picada más, una picada menos. Ni modo. Hagan un grupo en WhatsApp y se unen mejor”, posteó Hillary.

“Ya son como 20 mujeres que me han pasado mensajes, también escribiéndoles, peleando al mae, entonces, ¿para qué juega de mujer empoderada si al final anda detrás de un hombre?

LEA MÁS: Esto hizo la expareja de Allan Alemán después de denunciarlo en redes sociales

“Y sobre todo, ¿para qué juega de supermujer, si al final eres una mujer mantenida que simplemente tiene miedo que alguien le robe el mandado? A mí no me haga hablar”, añadió.

Y Castro finalizó su tiradera con otra publicación:

“Cabe aclarar que yo no tengo nada con él, somos amigos desde hace como 10 años, pero a esa se le ocurrió pensar que sí y hacerme pleito”.

Melanie Valverde acusa a Hillary Castro de estar con Marvin Loría

Melanie Valverde denunció en sus redes sociales que Hillary Castro, sería la persona con quien tendría una relación el 11 morado.

Este miércoles, Valverde dedicó un amplio espacio a la madre de uno de los hijos del Súper Ratón, Allan Alemán.

“Después de que todo se hiciera público y la situación se conociera, he podido darme cuenta de muchas cosas. Y una de ellas tiene que ver con esta mujer.

LEA MÁS: Supuesta infidelidad de Marvin Loría hizo eco a nivel internacional y esto dicen del jugador de Saprissa

“¿Quién es esta mujer? Es una persona que en redes sociales se ha hecho conocida por vivir, constantemente, en medio de polémica. Su contenido gira en torno a presentarse como víctima: la que ha sufrido injusticias, la que ha salido adelante sola, la que busca empatía.

“Esta persona no solo veía lo que sucedía, sino que incluso llegó a tomar fotos y videos como evidencia. Después de todo lo que pasó, me confesó que en varias ocasiones quiso contarme la verdad, pero no se atrevió. No quería herirme, causar un problema mayor o que yo pensara que se estaba metiendo en algo que no le correspondía.

“Las fotos y los videos que me mostraron hablan por sí solos. Son imágenes de ambos juntos, de fiesta, comportándose como si fueran una pareja formal. Todo esto mientras él tenía a su esposa en casa, durmiendo con su hijo, cumpliendo mi rol de madre y pareja... pero en la calle, acompañado de otra mujer”, escribió Melanie.

Valverde también hizo referencia a un mensaje que le mandó a Hillary y que esta compartió en sus historias de Instagram.

“El mensaje que yo le envié a ella, esperaría que lo lean una y mil quinientas veces si es necesario. Yo no le estoy peleando a ella por él. De hecho, en este mensaje se lo dije claramente: se puede quedar con él, porque al final están en el mismo nivel. Lo único que no voy a permitir es que juegue en redes sociales un papel que no le corresponde. Porque muchas personas la conocen no por lo que ella muestra, sino por lo que calla. Y aunque la gente no lo diga públicamente, todos saben de quién se trata y cómo se comporta realmente”.

Melanie siguió tirando con todo

El mensaje de Valverde no quedó ahí y siguió criticando a Castro.

“A diferencia de las mujeres a quien ella les hizo daño, yo no tengo por qué callarme absolutamente nada. No tengo que quedar bien con nadie.

“Aquí nadie viene a jugar de santo ni a fingir perfección. Todos hemos cometido errores, eso es parte de la vida. Ahora bien, si una persona comete un error, reconoce el daño que causó y se arrepiente, sinceramente, todo bien. Yo soy capaz de personar.

“Pero si usted actúa conscientemente, sabiendo que está haciendo daño a otras personas y además se burla de ese daño, usted, simplemente, es una pésima persona. Y sí, yo lo voy a contar.

“¿Para qué? Para que otras mujeres sepan exactamente con quién están tratando, para que tengan cuidado de que una mujer como usted no se acerque a sus vidas. Obviamente, como cualquier ser humano, a nadie le gusta que la agarren caída, como se dice.

“Cuando eso pasa, muchos intentan desentenderse de la situación y acá no fue la excepción. Por eso, le resultó más fácil desviar la atención y desviar el mensaje a su conveniencia. Pero desde el inicio dejé claro: yo no estoy peleando por él y, como es de esperarse, de ahí se agarró”.