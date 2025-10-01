Deportes

El curioso “problema” que tuvo Fernanda Mora mientras Joel Campbell jugaba con Alajuelense

Fernanda Mora, esposa de Joel Campbell está de paseo con su hijo Jayden en Miami

Por Yenci Aguilar Arroyo
Joel Campbell y su esposa Fernanda Mora y sus hijos Brianna, Jayden y Alaia.
Fernanda Mora, esposa del delantero Joel Campbell tuvo un serio problema mientras disfruta sus vacaciones. Instagram Fernanda Mora. (redes/Instagram)

Fernanda Mora, esposa del jugador de Alajuelense Joel Campbell tuvo un “problema” mientras su marido jugaba contra el Motagua, por la Copa Centroamericana.

Fernanda hizo maletas y junto a su hijo Jayden se fue a Estados Unidos, para que el pequeño presenciara un partido del Inter Miami, en donde juega el astro argentino Lionel Messi.

Este martes, Mora y su niño estaban en el Chase Stadium, viendo la goleada que el Chicago Fire le propinó al equipo de la Pulga, pero no tenía cómo ver la mejenga entre liguistas y los hondureños.

“¿A dónde puedo ver el partido?“, escribió Mora en sus redes sociales. Esperemos que haya podido ver el gol de su marido, que representó el empate 1-1.

Yenci Aguilar Arroyo

