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El duro mensaje del papa León XIV a “quienes hacen la guerra”

El papa León XIV lanzó una advertencia a los países involucrados en el conflicto armado en Oriente Medio

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Por AFP

El papa León XIV lanzó el domingo una advertencia a “quienes hacen la guerra”, en el contexto del conflicto armado que se prolonga en Oriente Medio.

“Este es nuestro Dios: Jesús, Rey de la paz. Un Dios que rechaza la guerra, al que nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento, que no escucha la oración de quienes hacen la guerra”, advirtió el papa León XIV en su homilía del Domingo de Ramos.

Papa León
El papa León celebró la misa del Domingo de Ramos. (TIZIANA FABI/AFP)

“Estamos más que nunca cerca, mediante la oración, de los cristianos de Oriente Medio, que sufren las consecuencias de un conflicto atroz y que, en muchos casos, no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos”, continuó el papa después de la oración del Ángelus.

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“Incluso mientras la Iglesia contempla el misterio de la Pasión del Señor, no podemos olvidar a quienes, hoy, participan concretamente en su sufrimiento. Elevemos nuestra oración al Príncipe de la paz, para que sostenga a los pueblos heridos por la guerra y abra caminos concretos de reconciliación y de paz”, prosiguió el sumo pontífice.

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El pontífice lanzó un poderoso mensaje contra la guerra. (TIZIANA FABI/AFP)

El domingo 22 de marzo, el papa había señalado que seguía “observando con consternación la situación en Oriente Medio, así como en otras regiones del mundo desgarradas por la guerra y la violencia”.

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“No podemos guardar silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas inocentes de estos conflictos. Lo que les hiere a ellos hiere a la humanidad entera. La muerte y el dolor provocados por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un clamor ante Dios”, añadió el papa.

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