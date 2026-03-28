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Vicepresidente de Estados Unidos está obsesionado con los ovnis: “Los extraterrestres en realidad son demonios”

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, está totalmente dedicado a investigar el fenómeno ovni

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Por Eduardo Vega

Sin pelos en la lengua el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha confirmado que se compromete totalmente a estudiar profundamente la información que tiene el gobierno de su país sobre los objetos voladores no identificados (ovnis) y la vida extraterrestre.

Además, JD Vance hizo una afirmación que dejó a más de uno con la peluca parada: “Los extraterrestres en realidad son demonios”.

on March 28, 2025. The visit is viewed by Copenhagen and Nuuk as a provocation amid President Donald Trump's bid to annex the strategically-placed, resource-rich Danish territory. (Photo by Jim WATSON / POOL / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, está totalmente dedicado a investigar el fenómeno ovni. (JIM WATSON/AFP)

El vicepresidente estadounidense no negó que esté completamente enganchado con el tema de la vida en otros planetas.

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“No he podido dedicarle el tiempo suficiente para comprenderlo del todo (al tema de vida extraterrestre), pero lo haré, créanme. Estoy obsesionado con esto”, le confirmó Vance al presentador de un pódcast llamado Benny Johnson.

OVNI, un platillo volante alienígena sobrevolando el campo, suspendido inmóvil en el aire. Objeto volador no identificado, invasión alienígena, vida extraterrestre, viajes espaciales, nave espacial humanoide
De acuerdo al vicepresidente de Estados Unidos los extraterrestres son demonios. (Shutterstock/Imagen)

Se le consultó a Vance sobre la orden que dio el presidente Donald Trump para que se hagan públicos todos los archivos que se tengan sobre ovnis y extraterrestres, justo cuando el expresidente de ese país, Barack Obama, dijo que los extraterrestres “eran reales”.

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“Todavía me quedan tres años como vicepresidente. Llegaré al fondo del asunto de los ovnis”, aseguró Vance.

“No creo que sean extraterrestres. Creo que son demonios”, para de inmediato meter el tema cristiano aclarando que para él son “seres celestiales que vuelan por ahí y les hacen cosas raras a las personas”.

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Tanto Donald Trump como JD Vance están metidos de cabeza con el tema ovni. (Cortesía/Cortesía)

No hay duda de que el tema sobre la vida en otros planetas está muy presente en el gobierno de Trump.

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“Debido al enorme interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados”, aseguró Trump en su plataforma social “Truth Social”.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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