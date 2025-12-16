El ecuatoriano Wilson Haro ganó la quinta etapa de la Vuelta Ciclística a Costa Rica

Luis Daniel Oses, del 7C Economy Hyundai, se posiciona como el nuevo líder de la clasificación general con 14:25:07; seguido de Granados a +1:37 y Gabriel Rojas del Manzaté La Selva Scott en tercer lugar, a +1:39’.
El ecuatoriano Jymmi Montenegro, del Movistar Best PC, sigue dominando la clasificación general de montaña con 40 puntos.
La sexta etapa de la Vuelta a Costa Rica será este miércoles 17 con salida a las 8 a.m., en el parque central de Pérez Zeledón.
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.