El ecuatoriano Wilson Haro ganó la quinta etapa de la Vuelta Ciclística a Costa Rica 2025.

El ciclista del Giant Toscana Mitsubishi obtuvo un tiempo de 03:22:10, en un recorrido de 137 kilómetros, entre las oficinas de Telecable, en La Sabana, y la Municipalidad de Pérez Zeledón.

Donovan Ramírez, de Colono Bikestation Kolbi y su compañero Alejandro Granados ocuparon el segundo y tercer lugar, registrando el mismo tiempo del sudamericano.

Luis Daniel Oses, del 7C Economy Hyundai, se posiciona como el nuevo líder de la clasificación general con 14:25:07; seguido de Granados a +1:37 y Gabriel Rojas del Manzaté La Selva Scott en tercer lugar, a +1:39’.

El ecuatoriano Jymmi Montenegro, del Movistar Best PC, sigue dominando la clasificación general de montaña con 40 puntos.

La sexta etapa de la Vuelta a Costa Rica será este miércoles 17 con salida a las 8 a.m., en el parque central de Pérez Zeledón.

El ecuatoriano Wilson Haro ganó la quinta etapa de la Vuelta Ciclística Costa Rica 2025. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La etapa comprendió un recorrido de 137 kilómetros, entre las oficinas de La Sabana, hasta La Municipalidad de Pérez Zeledón. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este martes se llevó a a cabo la quinta etapa de la Vuelta a Costa Rica 2025. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Niños y adultos se dieron cita para disfrutar del evento. Foto: Crciclismo. (Foto. Crciclismo. /Foto. Crciclismo.)

La etapa tuvo un recorrido de 137 kilómetros, entre las oficinas de Telecable, en La Sabana, hasta La Municipalidad de Pérez Zeledón. Foto: Crciclismo. (Foto. Crciclismo. /Foto. Crciclismo.)

La etapa de este jueves iniciará en el cantón generaleño. Foto: Crciclismo. (Foto. Crciclismo. /Foto. Crciclismo.)