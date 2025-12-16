Deportes

El palmareño Luis Daniel Oses se dejó la cronoescalada de la Vuelta a Costa Rica

La cuarta etapa de la Vuelta a Costa Rica comprendió un total de 17 kilómetros, entre Turrialba y La Pastora

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El ciclista Luis Daniel Oses, del equipo 7C Economy Hyundai ganó la cronoescalada de la Vuelta Ciclística a Costa Rica.

El palmareño obtuvo un tiempo de 40:39, en un recorrido de 17 kilómetros entre la municipalidad de Turrialba y La Pastora.

Leandro Varela, también del 7C Economy Hyundai, fue segundo, con un tiempo de 41:13 mientras que Gabriel Rojas, del Manzaté La Selva Scott fue tercero del día, con 41:25.

LEA MÁS: El ecuatoriano Jymmi Montenegro se impone en la tercera etapa de la Vuelta Costa Rica

Varela, del 7C Economy Hyundai, se posiciona como el nuevo líder de la clasificación general con 11:02:28, seguido por su compañero Luis Daniel Oses a +08 y en tercer lugar Gabriel Rojas, del equipo Manzaté La Selva Scott a +49’.

Este martes se disputará la quinta etapa de La Vuelta Costa Rica Telecable 2025, entre las oficinas centrales de Telecable en La Sabana, hasta la Municipalidad de Pérez Zeledón, cuyo recorrido será de 137 kilómetros en total.

Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, cuarta etapa
El palmareño Luis Daniel Oses fue el ganador de la cuarta etapa de la Vuelta a Costa Rica. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, cuarta etapa
Leandro Varela (de amarillo) se convirtió en el nuevo líder general de la competencia. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, cuarta etapa
El recorrido de este lunes fue de 17 kilómetros, entre la municipalidad de Turrialba y La Pastora. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, cuarta etapa
Decenas de personas llegaron a disfrutar de esta etapa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, cuarta etapa
La lluvia acompañó a los ciclistas. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, cuarta etapa
La cronoescalada fue de 17 kilómetros. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, cuarta etapa
El cantón de Turrialba se engalanó con decenas de participantes. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Vuelta a Costa RicaTurrialbaCiclismo
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.