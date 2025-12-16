El palmareño Luis Daniel Oses se dejó la cronoescalada de la Vuelta a Costa Rica

El ciclista Luis Daniel Oses, del equipo 7C Economy Hyundai ganó la cronoescalada de la Vuelta Ciclística a Costa Rica.

El palmareño obtuvo un tiempo de 40:39, en un recorrido de 17 kilómetros entre la municipalidad de Turrialba y La Pastora.

Leandro Varela, también del 7C Economy Hyundai, fue segundo, con un tiempo de 41:13 mientras que Gabriel Rojas, del Manzaté La Selva Scott fue tercero del día, con 41:25.

Varela, del 7C Economy Hyundai, se posiciona como el nuevo líder de la clasificación general con 11:02:28, seguido por su compañero Luis Daniel Oses a +08 y en tercer lugar Gabriel Rojas, del equipo Manzaté La Selva Scott a +49’.

Este martes se disputará la quinta etapa de La Vuelta Costa Rica Telecable 2025, entre las oficinas centrales de Telecable en La Sabana, hasta la Municipalidad de Pérez Zeledón, cuyo recorrido será de 137 kilómetros en total.

