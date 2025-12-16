El palmareño Luis Daniel Oses se dejó la cronoescalada de la Vuelta a Costa Rica

Varela, del 7C Economy Hyundai, se posiciona como el nuevo líder de la clasificación general con 11:02:28, seguido por su compañero Luis Daniel Oses a +08 y en tercer lugar Gabriel Rojas, del equipo Manzaté La Selva Scott a +49’.
Este martes se disputará la quinta etapa de La Vuelta Costa Rica Telecable 2025, entre las oficinas centrales de Telecable en La Sabana, hasta la Municipalidad de Pérez Zeledón, cuyo recorrido será de 137 kilómetros en total.
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.
