El emotivo homenaje a Diogo Jota antes del inicio del partido entre Portugal y la República del Congo

El exjugador Diogo Jota tuvo un lugar muy especial, este miércoles, en la previa del partido entre Portugal y la República Democrática del Congo, de la Copa del Mundo.

El luso perdió la vida la madrugada del 3 de julio del año pasado, a los 28 años en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora, España, junto a su hermano.

Los jugadores del combinado portugués, liderado por Cristiano Ronaldo llevan en todo momento el recuerdo del exfutbolista del Liverpool y antes del inicio del debut de los europeos en el mundial, tuvieron un detalle cargado de sentimiento.

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La Selección de Portugal rindió homenaje a Diogo Jota, previo al inicio del partido ante República del Congo. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Con sentimiento

Al finalizar el himno nacional de Portugal, en las pantallas del estadio Houston, apareció una imagen del que usara la camisa número 21 del cominado patrio.

Además, los padres del jugador, los señores Joaquim Silva e Isabel Silva estaban en la grada del estadio luciendo con orgullo la camisa de su hijo y con algunas lágrimas en los ojos, pues el dolor de perder a un hijo no se supera.