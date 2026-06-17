Deportes

El emotivo homenaje a Diogo Jota antes del inicio del partido entre Portugal y la República del Congo

Este miércoles, la Selección de Portugal debuta en la Copa del Mundo y el equipo luso preparó un homenaje a Diogo Jota, fallecido en un accidente el año pasado

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El exjugador Diogo Jota tuvo un lugar muy especial, este miércoles, en la previa del partido entre Portugal y la República Democrática del Congo, de la Copa del Mundo.

El luso perdió la vida la madrugada del 3 de julio del año pasado, a los 28 años en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora, España, junto a su hermano.

Los jugadores del combinado portugués, liderado por Cristiano Ronaldo llevan en todo momento el recuerdo del exfutbolista del Liverpool y antes del inicio del debut de los europeos en el mundial, tuvieron un detalle cargado de sentimiento.

LEA MÁS: Gran figura de Portugal se da de golpes en amistoso a unos días del Mundial ¿Podría ser sancionado?

Diogo Jota
La Selección de Portugal rindió homenaje a Diogo Jota, previo al inicio del partido ante República del Congo. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Con sentimiento

Al finalizar el himno nacional de Portugal, en las pantallas del estadio Houston, apareció una imagen del que usara la camisa número 21 del cominado patrio.

Además, los padres del jugador, los señores Joaquim Silva e Isabel Silva estaban en la grada del estadio luciendo con orgullo la camisa de su hijo y con algunas lágrimas en los ojos, pues el dolor de perder a un hijo no se supera.

Diogo Jota
La Selección de Portugal rindió homenaje a Diogo Jota, previo al inicio del partido ante República del Congo. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mundial 2026Diogo JotaCristiano RonaldoPortugal
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.