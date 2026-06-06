Gran figura de Portugal se da de golpes en amistoso a unos días del Mundial ¿Podría ser sancionado?

Rafael Leao, una de las estrellas de la selección de Portugal, se robó los focos este sábado en un amistoso ante Chile, pero no por su rendimiento en cancha, sino por darse de golpes con un rival apenas a unos días del mundial.

El delantero del AC Milán de italia le metió dos puñetazos al defensor chileno, Iván Román, quien también repartió golpes, por lo que el árbitro los expulsó a los dos, pero las principales consecuencias las podría recibir el luso.

Rafael Leao de Portugal le metió un puñetazo en la cara al chileno Iván Román (ZED JAMESON /PHOTOSPORT/Photosport via AFP)

En la transmisión del partido en ESPN y en otros medios, destacaron que las rojas en amistosos podrían tener una sanción posterior dependiendo del caso. Si es una acción deportiva normal, como doble amonestación o por frenar una jugada, no pasa nada.

Si la FIFA viera la acción y determinara que es una acción antideportiva reprochable que mereciera un castigo, podría castigarlo y hasta perderse algún partido del mundial, lo que está por definirse ahora.

Más allá de esta acción, el marcador acabó 2-1 a favor de los europeos, con los tantos de de Gonçalo Guedes a los 58 minutos y del capitán, Bruno Fernandes, a los 75 minutos, con un remate desde fuera del área marca registrada.

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¡SE DESCONTROLÓ TODO! Bronca y expulsiones para Portugal y Chile.



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La duda es si la expulsión a Rafael Leao puede generarle una sanción para el mundial. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

La selección portuguesa integra el Grupo K del Mundial, junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática de Congo.

En otros juegos del día, Alemania derrotó 2-1 a Estados Unidos, Suiza empató a uno con Australia y Panamá igualó 1-1 con Bosnia Herzegovina.

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En el encuentro de los canaleros, Fidel Escobar, defensor del Saprissa, entró a los 78 como variante, mientras que Tomás Rodríguez no tuvo participación.