Tim Payne agradece a sus nuevos seguidores: “Son más que toda la población de Nueva Zelanda”

El jugador de Nueva Zelanda Tim Payne apareció en su Instagram para lanzar un caluroso mensaje de agradecimiento a sus nuevos seguidores que han hecho crecer su cuenta a más de cinco millones, gracias a un influencer sudamericano.

“Qué semana, nada estaba planeado, millones de seguidores son más que toda la población de Nueva Zelanda, solo quiero decir que muchas gracias a todos y quiero decirles que trataré de pagarles compartiéndoles mucho cariño; es difícil contestar a millones de mensajes, pero yo y mi equipo haremos lo mejor y mi mente está enfocada en el fútbol y esta Copa del Mundo”, comentó en el video que subió el jugador.

Tim Payne le envió un caluroso mensaje a sus seguidores a días de empezar el Mundial (MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP)

En la misma publicación, el futbolista de Nueva Zelanda expresó lo siguiente para sus nuevos seguidores.

“¡Esto ha sido increíble y son geniales! En especial a todos en Argentina, México y toda Centroamérica y Sudamérica que me han brindado esta plataforma; han sido maravillosos”.

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“Un saludo a todos en Nueva Zelanda, espero enorgullecerlos. Comenzaré a compartir el cariño y a destacar a otros, pero les pido paciencia mientras procesamos todos los mensajes y el apoyo que hemos recibido.

“Ahora mismo estoy enfocado en el fútbol. Un agradecimiento muy especial a El Scarso y a todo lo que ha hecho para que esto fuera posible. Sin él, nada de esto habría sido posible”, dijo sobre el influencer argentino que hizo popular su caso.