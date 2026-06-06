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Tim Payne agradece a sus nuevos seguidores: “Son más que toda la población de Nueva Zelanda”

Tim Payne agradeció en su Instagram el apoyo que ha tenido últimamente

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Por Eduardo Rodríguez

El jugador de Nueva Zelanda Tim Payne apareció en su Instagram para lanzar un caluroso mensaje de agradecimiento a sus nuevos seguidores que han hecho crecer su cuenta a más de cinco millones, gracias a un influencer sudamericano.

Qué semana, nada estaba planeado, millones de seguidores son más que toda la población de Nueva Zelanda, solo quiero decir que muchas gracias a todos y quiero decirles que trataré de pagarles compartiéndoles mucho cariño; es difícil contestar a millones de mensajes, pero yo y mi equipo haremos lo mejor y mi mente está enfocada en el fútbol y esta Copa del Mundo”, comentó en el video que subió el jugador.

Tim Payne recciona durante el partido de Nueva Zelanda ante Haití en Fort Lauderdale, como preparación de ambos equipos para el Mundial 2026.
Tim Payne le envió un caluroso mensaje a sus seguidores a días de empezar el Mundial (MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP)

En la misma publicación, el futbolista de Nueva Zelanda expresó lo siguiente para sus nuevos seguidores.

¡Esto ha sido increíble y son geniales! En especial a todos en Argentina, México y toda Centroamérica y Sudamérica que me han brindado esta plataforma; han sido maravillosos”.

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“Un saludo a todos en Nueva Zelanda, espero enorgullecerlos. Comenzaré a compartir el cariño y a destacar a otros, pero les pido paciencia mientras procesamos todos los mensajes y el apoyo que hemos recibido.

“Ahora mismo estoy enfocado en el fútbol. Un agradecimiento muy especial a El Scarso y a todo lo que ha hecho para que esto fuera posible. Sin él, nada de esto habría sido posible”, dijo sobre el influencer argentino que hizo popular su caso.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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