Tim Payne, el futbolista más viral del momento, tiene una fuerte conexión amorosa con Costa Rica

Tim Payne, el jugador de la Selección de Nueva Zelanda que se hizo viral a días de que inicie la Copa del Mundo 2026, tiene una fuerte conexión con Costa Rica.

El defensor del Wellington Phoenix FC, equipo de la primera división de ese país, cobró notoriedad en las últimas horas, gracias al creador de contenido argentino Valen Scarsini, quien se dio a la tarea de buscar al jugador del próximo mundial menos conocido en redes.

En cuestión de días, Payne pasó de tener 4 mil seguidores a acumular más de 1.5 millones en Instagram. Este futbolista, que representará a su país en el Mundial de Norteamérica que comenzará el 11 de junio, está casado con una costarricense.

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Tim Payne, el futbolista viral del momento está casado con la tica Michelle Peters. Foto: tomada de X Tim Payne. (Foto: tomada de X Tim Payne. /Foto: tomada de X Tim Payne.)

La esposa de Tim Payne

Payne está casado con una joven tica llamada Michelle Peters, de 32 años.

Michelle nació en Lower Hutt, Nueva Zelanda y es hija de madre costarricense y padre neozelandés.

Una fuente cercana a La Teja reveló que Peters cursó sus estudios secundarios en el Pan-American School y la describió como una joven callada y muy buena gente.

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Tim Payne, el futbolista viral del momento está casado con la tica Michelle Peters. Foto: Instagram Michelle Peters. (Foto: tomada de X Tim Payne. /Foto: tomada de X Tim Payne.)

La creciente fama que tuvo el futbolista hizo que abriera una cuenta en X (antes Twitter) y ya tiene más de 9 mil seguidores.

Tim, además, fue compañero del volante Youstin Salas en la temporada 2023-2024, cuando el exjugador de Herediano y Saprissa dio el salto al extranjero y llegó a ese club neozelandés.