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Tim Payne, el futbolista más viral del momento, tiene una fuerte conexión amorosa con Costa Rica

El defensor Tim Payne, de la Selección de Nueva Zelanda y jugador viral del momento tiene una fuerte conexión con Costa Rica

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Tim Payne, el jugador de la Selección de Nueva Zelanda que se hizo viral a días de que inicie la Copa del Mundo 2026, tiene una fuerte conexión con Costa Rica.

El defensor del Wellington Phoenix FC, equipo de la primera división de ese país, cobró notoriedad en las últimas horas, gracias al creador de contenido argentino Valen Scarsini, quien se dio a la tarea de buscar al jugador del próximo mundial menos conocido en redes.

En cuestión de días, Payne pasó de tener 4 mil seguidores a acumular más de 1.5 millones en Instagram. Este futbolista, que representará a su país en el Mundial de Norteamérica que comenzará el 11 de junio, está casado con una costarricense.

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Tim Payne
Tim Payne, el futbolista viral del momento está casado con la tica Michelle Peters. Foto: tomada de X Tim Payne. (Foto: tomada de X Tim Payne. /Foto: tomada de X Tim Payne.)

La esposa de Tim Payne

Payne está casado con una joven tica llamada Michelle Peters, de 32 años.

Michelle nació en Lower Hutt, Nueva Zelanda y es hija de madre costarricense y padre neozelandés.

Una fuente cercana a La Teja reveló que Peters cursó sus estudios secundarios en el Pan-American School y la describió como una joven callada y muy buena gente.

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Tim Payne
Tim Payne, el futbolista viral del momento está casado con la tica Michelle Peters. Foto: Instagram Michelle Peters. (Foto: tomada de X Tim Payne. /Foto: tomada de X Tim Payne.)

La creciente fama que tuvo el futbolista hizo que abriera una cuenta en X (antes Twitter) y ya tiene más de 9 mil seguidores.

Tim, además, fue compañero del volante Youstin Salas en la temporada 2023-2024, cuando el exjugador de Herediano y Saprissa dio el salto al extranjero y llegó a ese club neozelandés.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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