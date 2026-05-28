Keylor Navas y el histórico récord en la final de la Liga MX

La presencia de Keylor Navas en la final entre Pumas y Cruz Azul no solo generó enorme expectativa en México, sino que ayudó a convertir el partido en un fenómeno internacional.

El duelo por el título del Clausura 2026 rompió récords históricos de audiencia y se convirtió en la final más vista de la Liga MX en los últimos 30 años.

La figura del tico ayudó a disparar el interés

Según datos de la Liga MX divulgados por Infobae, el partido reunió a más de 10,24 millones de espectadores, convirtiéndose en una de las finales más vistas en toda la historia de los torneos cortos mexicanos.

Para muchísimas personas, el enorme interés generado alrededor del encuentro tuvo mucho que ver con la presencia del guardameta costarricense.

El Halcón llegó al fútbol mexicano convertido ya en una leyenda internacional tras su exitoso paso por equipos como el Real Madrid, PSG y otros.

Además de convertirse durante años en uno de los rostros más reconocidos del fútbol mundial gracias a sus títulos de Champions League y sus actuaciones en Mundiales.

Muchos aficionados ticos siguieron especialmente la final únicamente por la presencia del arquero nacional, pero también ocurrió algo similar en otros países donde el costarricense mantiene enorme reconocimiento.

La Liga MX ganó atención internacional

Keylor Navas lució decepcionado luego de la derrota de Pumas contra Cruz Azul, en la final de la Liga MX. (EYEPIX/NurPhoto via AFP)

El impacto mediático del exportero merengue terminó ayudando a que la final tuviera seguimiento no solo en México, sino también en distintos países de América y Europa.

Durante toda la liguilla, las actuaciones del tico provocaron constantes elogios de narradores, periodistas y aficionados mexicanos, quienes destacaron repetidamente sus atajadas y liderazgo dentro de Pumas.

Incluso muchos seguidores del fútbol internacional que normalmente no siguen la Liga MX comenzaron a prestar atención debido a la presencia del multicampeón europeo.

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La propia Liga MX reportó además números históricos durante el Clausura 2026:

81,71 millones de personas alcanzadas entre México y Estados Unidos

Más de 42 millones de visualizaciones en YouTube

Más de 18 millones de seguidores en redes sociales

A sus 39 años, el guardameta costarricense volvió a demostrar que sigue siendo una de las figuras más reconocidas e influyentes del fútbol latinoamericano.