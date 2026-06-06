Guillermo Villalobos lamenta los recientes conflictos en Alajuelense: “La Liga no merece esto”

Guillermo Villalobos habló acerca de las situaciones extracancha que ha vivido Alajuelense en los últimos tiempos por parte de Alejandro Bran y Kenneth Vargas, quienes fueron separados del club.

“Es un tema delicado, aquí no hay que justificar a nadie, pero no sabemos lo que pasan esas personas en sus vidas; lo importante es que con las cosas que han pasado aprendamos todos”.

Guillermo Villalobos habló sobre la indisciplina en Alajuelense (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Lastimosamente, han pasado situaciones de disciplina que nadie quiere que pasen, porque un club como la Liga no merece que pasen esas circunstancias, pero lo que quiero es que todos aprendamos de eso, tanto las personas que las han vivido como las demás, porque en dos momentos se puede arruinar tu vida. Es fácil opinar detrás de una pantalla sin saber qué pasa, pero al final es aprendizaje; no hay que fusilarlos, sino apoyarlos”, mencionó Memo en la página Manudo de Corazón.

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Bran y Huevito fueron separados del club manudo por temas de indisciplina, tras el último acontecimiento ocurrido en San Pedro, en el que el carro de Alejandro fue baleado en horas de la madrugada.