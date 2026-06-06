Diego Campos habla sobre uno de los episodios más duros que ha vivido y que le dio un giro a su carrera

El exjugador de Liga Deportiva Alajuelense y actual legionario, Diego Campos, hizo una dura confesión en la que manifestó que viene de atravesar unos de los momentos más complejos de su vida tras afrontar una seria lesión en su rodilla derecha.

“Me tomó varias semanas encontrar las palabras para hacer esta publicación. No entendía por qué tenía que pasar esto cuando todo iba tan bien. Han sido unas de las semanas más difíciles de mi vida”.

Diego Campos confesó que pasó por unas de las semanas más duras de su vida (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

“El 9 de mayo me sometí a una cirugía de reconstrucción de ligamento cruzado anterior (ACL), y gracias a Dios todo salió bien. Hoy puedo decir que ya estoy un mes más cerca de volver a las canchas. Estoy muy agradecido de tener un sistema de apoyo tan fuerte a mi lado. Dios, mi esposa, mi hijo y nuestras familias han sido mi fuente de fortaleza durante este proceso”, reveló el delantero nacional en su Instagram personal.

El ariete costarricense agregó en su publicación un mensaje para los hinchas del club Bali, pues adelantó que ya no seguirá en esta institución.

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“A los aficionados del Bali United: Nos duele mucho tener que terminar nuestra etapa en Bali de esta manera. Teníamos muchas ganas de jugar muchos más partidos y celebrar goles juntos, pero lamentablemente, mi tiempo en el club ha llegado a su fin.

“Gracias por todo el cariño y el apoyo que nos han brindado a mí y a mi familia, y por darnos la bienvenida a su hermosa isla. Pongo todo en manos de Dios, porque sé que su plan es mejor que el mío”, añadió Diego Campos a los aficionados del equipo de Indonesia.