Ronaldo Cisneros comparte el difícil momento que vive tras recibir una dolorosa noticia

Ronaldo Cisneros, delantero de Alajuelense, compartió una noticia realmente triste en su cuenta de Instagram que tiene que ver con el embarazo de su esposa, Valeria Camacho.

Ronaldo Cisneros vive una situación familiar muy dura. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El jugador rojinegro indicó que el bebito que tendrían dejó de crecer, por lo que el embarazo se interrumpió hace unas semanas.

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Ronaldo Cisneros comparte doloroso mensaje sobre la pérdida de su bebé

“Quiero comunicar que nuestro bebé dejó de crecer hace algunas semanas; han sido semanas difíciles.

“Damos gracias a Dios por toda la alegría e ilusión que nos trajo esta bendición, y a nuestra familia y amigos por el apoyo recibido estos días.

“Estamos convencidos de que Dios siempre tiene mejores planes que los nuestros y que estar abiertos a la vida es la mejor decisión”, indicó.

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La familia busca consuelo tras el difícil momento

En momentos tan difíciles, la familia buscará consuelo entre los suyos tras el duro momento, por el que desde La Teja les enviamos nuestro apoyo y condolencias por su pérdida.