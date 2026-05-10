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El entrenador del Barcelona Hansi Flick recibió una noticia devastadora horas antes del clásico

Técnico deberá dirigir a su equipo en un clásico en el que puede alzar su segundo título consecutivo de La Liga con el Barcelona

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Por AFP

El padre del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, falleció horas antes del clásico de liga contra el Real Madrid, informó este domingo el club azulgrana en un comunicado.

“El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre”, afirmó el Barça.

El padre del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, falleció horas antes del clásico. AFP (DANIEL ROLAND/AFP)

“Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia”, añadió el club azulgrana.

El Real Madrid también ha hecho llegar su pésame al técnico barcelonista.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su junta directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona”, afirmó el club merengue en un comunicado.

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“El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”, añadió.

Flick, de 61 años, se dispone a dirigir a su equipo en un clásico liguero en el que puede alzar su segundo título consecutivo de La Liga con el Barcelona.

El Barça aventaja al Real Madrid en 11 puntos a falta de cuatro partidos, por lo que le basta con un empate este domingo en el último partido del día para revalidar el título. El partido será a la 1 p.m., hora costarricense.

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AFP

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