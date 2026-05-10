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Barcelona vs. Real Madrid: ¿a qué hora y por cuál canal de TV ver el clásico español en España, Latinoamérica y Estados Unidos?

El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este domingo 10 de mayo en el Estadio Spotify Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2025-2026.

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Por Hillary Chinchilla Marín

El mundo del fútbol se paralizará este domingo con una nueva edición del Clásico español entre el FC Barcelona y el Real Madrid, un partido que podría definir prácticamente el título de LaLiga.

El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou y tendrá un enorme ingrediente extra: si el Barcelona gana o incluso empata, podría prácticamente celebrar el campeonato frente a su máximo rival.

Un Clásico con sabor a título

Barcelona - Real Madrid, domingo 11 de mayo. AFP.
Barcelona y Real Madrid jugarán un Clásico decisivo este domingo. (JOSEP LAGO/AFP)

Los dirigidos por Hansi Flick llegan con ventaja en la tabla y muy cerca de conquistar una nueva liga española.

Por eso, un triunfo culé podría significar una celebración prácticamente en la cara del Real Madrid, algo que sin duda aumentará todavía más la tensión del encuentro.

Mientras tanto, el cuadro merengue sabe que está obligado a ganar para seguir con vida en la pelea por el campeonato.

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Si el Madrid logra imponerse, la diferencia se reduciría de 11 a 8 puntos cuando todavía quedarían tres partidos por disputarse.

¿Dónde ver el Barcelona vs. Real Madrid?

Horarios y canales en el mundo

País / CiudadHoraCanal
Costa Rica1:00 p.m.Sky Sports
México1:00 p.m.Sky, IZZI
Colombia2:00 p.m.ESPN, Disney+
Argentina4:00 p.m.DSports
Estados Unidos (Los Ángeles)12:00 p.m.ESPN+, ESPN Deportes
Estados Unidos (Nueva York)3:00 p.m.ESPN+, ESPN Deportes
Canadá3:00 p.m.TSN, RDS
España9:00 p.m.Movistar LaLiga TV, DAZN
Francia9:00 p.m.beIN Sports
Reino Unido8:00 p.m.Premier Sports
Brasil4:00 p.m.ESPN, Disney+
Japón4:00 a.m.DAZN, U-NEXT
Australia5:00 a.m.beIN Sports

Un partido que paraliza al planeta

Como ocurre cada vez que se enfrentan Barcelona y Real Madrid, el duelo será seguido en prácticamente todos los continentes y millones de aficionados estarán pendientes de lo que ocurra en el Camp Nou.

El choque promete emociones, presión y un ambiente espectacular en un partido que podría marcar definitivamente el destino de LaLiga.

Barcelona y Real Madrid jugarán un Clásico decisivo este domingo. (Creada con IA)
Barcelona y Real Madrid jugarán un Clásico decisivo este domingo. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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