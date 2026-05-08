Se destapa el bombazo al que apuntaría el Real Madrid para que sea su nuevo entrenador

José Mourinho podría volver al Real Madrid, tras 13 años lejos del club. (Juan C.Hidalgo)

El Real Madrid vive momentos de crisis y confusión y, para intentar volver al camino del éxito, habría contactado a uno de sus entrenadores más recordados, el portugués José Mourinho, quien podría volver al club del que salió hace 13 años.

Según el afamado periodista Fabrizio Romano, el cuadro blanco ya se puso tras los servicios de Mou para sustituir a Álvaro Arbeloa, quien llegó a mitad de torneo tras el despido de otro español, Xabi Alonso.

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“El Real Madrid ha iniciado la operación José Mourinho con contactos directos que ahora están teniendo lugar.

“El Benfica quiere que Mou se quede a toda costa, pero está al tanto de las conversaciones en curso con el Real. Depende del Madrid.

“Depende de Florentino Pérez: él decidirá si Mourinho regresa o no”, destacó el italiano en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

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🚨 Real Madrid have started José Mourinho operation with direct contacts now taking place.



Benfica want Mou to stay at all costs but aware of Real talks ongoing; it depends on Madrid.



Up to Florentino Pérez: he will decide if Mourinho returns or not.



🎥 https://t.co/J6yTl9JBcd pic.twitter.com/9RZXCsVpXW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026

Mou dirigió a los merengues por tres años, entre julio del 2010 y el 2013, periodo en el que ganó una liga, una Copa del Rey y una Super Copa de España, además del reconocimiento de “Mejor técnico del mundo del 2011″.

Para el luso, además, sería un regreso a los grandes escenarios y clubes más importantes en Europa, pues sus últimos equipos han sido de una segunda línea, como Benfica de Portugal, el Fenerbahce de Turquía, el As Roma de Italia y el Tottenham Hotspur inglés.

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