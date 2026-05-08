Real Madrid anuncia impresionante y millonaria sanción contra Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

Federico Valverde recibió una multa muy fuerte tras la pelea que tuvo con Aurélien Tchouaméni (OSCAR DEL POZO/AFP)

El Real Madrid acabó de una vez por todas con las especulaciones de lo sucedido entre sus futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni con un comunicado de prensa en el que contó las medidas que tomó tras una pelea entre ambos este jueves.

El club contó que los jugadores ofrecieron disculpas al grupo tras investigar los hechos sucedidos y que se les abrió un expediente disciplinario.

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“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente”

Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.

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“Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna”, destacaron.

Además detallaron que les impusieron una multa económica casi 270 millones de colones a cada uno.

“Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes”, finalizó la nota.

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