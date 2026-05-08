El vestuario del Real Madrid explota a días del clásico ante Barcelona

El vestuario del Real Madrid vive uno de los momentos más tensos de los últimos años, luego de que una pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni terminara con el futbolista uruguayo en el hospital y con ambos jugadores bajo expediente disciplinario por parte del club merengue.

La situación explotó este jueves en Valdebebas, apenas tres días antes del clásico ante el Barcelona. Según reportes de la prensa española, la tensión entre ambos futbolistas venía desde el entrenamiento del miércoles, pero el conflicto escaló durante la práctica de este jueves, donde hubo entradas fuertes y un ambiente hostil.

Ya en el camerino, se desconoce si por un forcejeo o un golpe del francés, Valverde sufrió un corte en el rostro tras golpearse contra una mesa, por lo que necesitó puntos de sutura y fue trasladado a un hospital cercano, acompañado por el técnico Álvaro Arbeloa.

El mediocampista Federico Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico. Foto: AFP. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

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Horas después del incidente, el Real Madrid confirmó la apertura de expedientes disciplinarios contra ambos jugadores, mientras que Valverde utilizó sus redes sociales para negar que existiera una agresión directa de Tchouaméni.

Lo que ocurrió

De acuerdo con el diario español Marca, Valverde se negó a dar la mano a Tchouaméni por la mañana.

“En el lance entre los dos, de manera involuntaria, no propiciado por un golpe de Tchouaméni, Fede sufrió una fuerte contusión con el pico de una mesa que le provocó una herida y que le obligó a ir al hospital.

“Estas mismas fuentes señalan que las entradas duras durante la sesión, sobre todo por parte del uruguayo, fueron constantes, lo que terminó por hacer estallar al futbolista francés”, citó el diario europeo.

El Madrid abrió un procedimiento contra el francés Tchouaméni. Foto: AFP. (JAVIER SORIANO/AFP)

El Madrid publicó dos comunicados, en uno sobre la apertura de la investigación y en el otro dio a conocer la condición de salud del mediocampista.

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“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”.

Horas después de lo ocurrido, el club anunció la apertura de expedientes disciplinarios.

“El Real Madrid CF comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni.

“El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, destacó el equipo merengue en un comunicado.

El clásico entre Barcelona y Real Madrid será a la 1 p.m. hora tica, en el Camp Nou. Foto: realmadrid.com (tomadas de Real Madrid.com/tomadas de Real Madrid.com)

Era la primera manifestación oficial del club de la capital española después de que horas antes se conociera a través de informaciones de prensa que Valverde había sido conducido al hospital después de una violenta pelea con Tchouameni

El internacional charrúa fue acompañado por el entrenador Álvaro Arbeloa hasta el centro hospitalario, situado en las cercanías de las instalaciones del club en Valdebebas, y necesitó puntos de sutura para contener una herida sangrante en el rostro, según medios españoles.

Los dos futbolistas ya habían protagonizado un incidente acalorado el miércoles en el entrenamiento, llegando a encararse, pero sin llegar a agredirse.

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A tres días del Clásico

Esta pelea llega en un momento difícil para el Real Madrid, que está a punto de consumar una segunda temporada seguida sin títulos importantes.

Eliminado de la Copa del Rey por el Albacete (2° división) y de la Liga de Campeones europea por el Bayern Munich en cuartos de final, al Real Madrid solo le quedan unas mínimas opciones de ganar la Liga española.

Allí el Real Madrid es segundo pero a 11 puntos del líder Barcelona, cuando quedan apenas cuatro fechas para el término del campeonato.

El Barça se consagrará campeón de liga si puntúa el domingo en el Clásico ante el Real Madrid, en el Camp Nou.

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Su versión de los hechos

Horas más tarde del incidente, el jugador sudamericano publicó un comunicado en sus redes sociales, en donde dio su versión de los hechos:

“Ayer (miércoles) he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande.

“En un vestuario normal estás cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica.

“Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital.

“En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió”.