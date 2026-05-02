Barcelona tiene dos formas de ser campeón y ambas serían muy humillantes para el Real Madrid

El Barcelona ha dado un golpe de autoridad definitivo en LaLiga tras superar 2-1 al Osasuna en la jornada 34.

El Barcelona celebra un triunfo vital en LaLiga que lo deja a un paso del campeonato. (ANDER GILLENEA/AFP)

Con este resultado, el conjunto dirigido por Hansi Flick se coloca en una posición privilegiada para recuperar el trono del fútbol español, situándose a 14 puntos de distancia del Real Madrid.

La victoria no solo consolida el liderato azulgrana, sino que abre dos posibles escenarios en los que la celebración del título podría transformarse en una humillación histórica para su eterno rival.

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Los goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres en la recta final del encuentro permitieron al equipo amarrar tres puntos de oro. Actualmente, con solo doce puntos por disputarse para el equipo blanco tras la conclusión de esta fecha, el margen de error para los madrileños es inexistente, mientras que en la Ciudad Condal ya preparan los festejos de un campeonato que parece sentenciado.

Las dos rutas hacia el título azulgrana

Existen dos caminos inmediatos para que el Barcelona se corone campeón, y ambos resultan particularmente dolorosos para el Real Madrid.

La primera opción depende directamente del próximo resultado de los merengues. Si el equipo madrileño no logra vencer al Espanyol en su visita a Cornellà, este domingo a la 1 p. m. (hora tica) el club azulgrana será matemáticamente campeón sin necesidad de jugar, celebrando desde la distancia la caída definitiva de su perseguidor.

Pero eso no es todo, ese escenario casi que obligaría al Madrid a hacerle el pasillo al Barca en el clásico de la próxima semana, una tradición en España que consiste en que el rival se divide en dos hileras, para que el campeón pase por el medio entre los aplausos de felicitación por la copa.

¿Tendrán el señorío los blancos de hacerlo?

La segunda vía, y quizás la más impactante a nivel mediático y emocional para la afición, ocurriría si el conjunto blanco gana su respectivo encuentro. En ese caso, el Barcelona tendría la oportunidad de sentenciar LaLiga la próxima semana durante el Clásico liguero. Ganar el trofeo directamente en el Camp Nou frente al Real Madrid supondría una estocada deportiva que quedaría grabada en los libros de historia de la competición.

La ambición del proyecto de Hansi Flick

El técnico alemán se mostró cauteloso pero sumamente satisfecho con el rendimiento de sus jugadores tras el sufrido triunfo ante los navarros.

“Tenemos que esperar, a lo mejor mañana, a lo mejor la próxima semana. Pero hemos hecho nuestro trabajo y es lo que más aprecio de mi equipo”, afirmó Hansi Flick durante la rueda de prensa.

El entrenador destacó que, más allá del resultado, lo más valioso fue la gran ambición mostrada en el terreno de juego.

El partido no fue sencillo para los líderes, quienes tuvieron que lidiar con un Osasuna muy ordenado defensivamente y peligroso al contragolpe. Sin embargo, la jerarquía de las figuras del Barcelona terminó por imponerse en los últimos diez minutos del choque, asegurando una ventaja que parece inalcanzable para el Real Madrid en esta edición de LaLiga.

Kylian Mbappe podría ver al Barcelona ser bicampeón en vivo. (JOSE LUIS CONTRERAS/NurPhoto via AFP)

Otros frentes de la jornada española

Mientras el Barcelona saborea el éxito cercano, el resto de la clasificación también dejó noticias relevantes.

El Villarreal logró asegurar su presencia en la próxima edición de la Champions League tras golear 5-1 al Levante.

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Por su parte, el Atlético de Madrid celebró el partido número 1000 de Diego Simeone como técnico con una victoria de 2-0 frente al Valencia, impulsada por el talento de sus canteranos.

En la zona baja, el histórico Athletic Club despejó cualquier duda sobre su permanencia al derrotar 4-2 al Alavés, alcanzando los 44 puntos y asegurando un año más en la élite.

Con este panorama, todos los focos se centran ahora en el calendario del Barcelona, que espera el tropiezo del Real Madrid para desatar una fiesta que podría ser doblemente satisfactoria por el contexto del Clásico.