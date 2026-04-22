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Barcelona se acerca al título pero casi acaba en una tragedia en las gradas

El Barcelona ganó al Celta 1-0 pero vivió momentos de tensión por la salud de un aficionado en las graderías

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Por Eduardo Rodríguez

El Barcelona ganó por la mínima 1-0 ante el Celta de Vigo en un juego que lo acerca más al título de La Liga; no obstante, este miércoles vivió momentos de mucha angustia en las graderías por la salud de un aficionado.

Sobre los 40 minutos de la etapa inicial, le cometieron penal a Lamine Yamal, el cual él mismo se encargaría de transformar en anotación, pero en su remate acabó lesionado y saliendo de variante.

El juego se detuvo por un problema de salud de un aficionado en el Camp Nou
El juego se detuvo por un problema de salud de un aficionado en el Camp Nou (Pantallazo X/Pantallazo X)

En medio de la celebración del gol del joven crack y cuando se le atendía de su lesión, los médicos del Camp Nou salieron corriendo hacia la gradería por una situación de emergencia con un aficionado.

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El compromiso se detuvo alrededor de 20 minutos y, según reportes de la prensa, a la persona se le evacuó gracias a la ayuda de los cuerpos médicos, ya que aparentemente tuvo un problema cardiorespiratorio.

Lamine Yamal marcó 3 goles en el juego contra el Villarreal y superó una marca de Lionel Messi.
Lamine marcó de penal pero en su disparo se lesionó (MANAURE QUINTERO/AFP)

El duelo se reanudó y los de Hansi Flick lograron salir con los tres puntos que los acercan más al bicampeonato de España y con ellos mantener la diferencia de nueve unidades con respecto al Real Madrid, que el martes anterior ganó su partido de liga 2-1 ante el Alavés.

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Los culés suman 82 unidades, ante las 73 de los merengues, y el próximo domingo 10 de mayo se verán las caras en el Camp Nou por el segundo clásico liguero y el tercero de toda la temporada tras la final de la Supercopa que acabó con victoria culé y el triunfo blanco 2-1 de la primera vuelta.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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