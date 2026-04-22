Barcelona se acerca al título pero casi acaba en una tragedia en las gradas

El Barcelona ganó por la mínima 1-0 ante el Celta de Vigo en un juego que lo acerca más al título de La Liga; no obstante, este miércoles vivió momentos de mucha angustia en las graderías por la salud de un aficionado.

Sobre los 40 minutos de la etapa inicial, le cometieron penal a Lamine Yamal, el cual él mismo se encargaría de transformar en anotación, pero en su remate acabó lesionado y saliendo de variante.

El juego se detuvo por un problema de salud de un aficionado en el Camp Nou (Pantallazo X/Pantallazo X)

En medio de la celebración del gol del joven crack y cuando se le atendía de su lesión, los médicos del Camp Nou salieron corriendo hacia la gradería por una situación de emergencia con un aficionado.

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El compromiso se detuvo alrededor de 20 minutos y, según reportes de la prensa, a la persona se le evacuó gracias a la ayuda de los cuerpos médicos, ya que aparentemente tuvo un problema cardiorespiratorio.

Lamine marcó de penal pero en su disparo se lesionó (MANAURE QUINTERO/AFP)

El duelo se reanudó y los de Hansi Flick lograron salir con los tres puntos que los acercan más al bicampeonato de España y con ellos mantener la diferencia de nueve unidades con respecto al Real Madrid, que el martes anterior ganó su partido de liga 2-1 ante el Alavés.

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Los culés suman 82 unidades, ante las 73 de los merengues, y el próximo domingo 10 de mayo se verán las caras en el Camp Nou por el segundo clásico liguero y el tercero de toda la temporada tras la final de la Supercopa que acabó con victoria culé y el triunfo blanco 2-1 de la primera vuelta.