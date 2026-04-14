El Barcelona rozó el milagro pero acabó fracasando nuevamente en Champions League

El Barcelona estuvo muy cerca de convertir el milagro, pero como dice el refrán, “tanto nadar para morir en la orilla”, tal cual fue la historia culé en esta serie de cuartos de final de Champions.

El 0-2 en la ida dejó muy tocados a los catalanes, pero no muertos y en un gran inicio de la etapa inicial, con un gran Lamine Yamal, que en apenas cuatro minutos puso el primero, llenó de grandes ilusiones a los barcelonistas.

Lookman fue el autor del gol de la eliminación del Barcelona (Champions League/Champions League)

El dominio de los azulgranas se mantuvo y la esperanza aumentó cuando Ferrán Torres, en 24 minutos, marcó el segundo con el que se igualó la eliminatoria.

La alegría duró poco, ya que el nigeriano que llegó a mitad de temporada a Madrid, Ademola Lookman, puso el 1-2 que le daba a los colchoneros nuevamente la ventaja en el global, pese a estar por debajo en el marcador.

El Barcelona volvería a empatar la serie al minuto 56 por medio de Ferrán, pero el gol fue anulado por un claro fuera de juego.

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En el complemento fueron los culés los que mantuvieron el dominio; sin embargo, al 79, en una jugada en la que tomaron mal parados a los defensores catalanes, Eric García, como una copia de la expulsión de Pau Cubarsí en la ida, acabó viendo la roja y, por ende, nuevamente los de Flick quedaron con un hombre menos.

Pese a jugar con uno menos, el Barcelona lo intentó, pero acabó quedando fuera, por lo que el reinado en Europa no lo logran tomar desde el 2015 en la época de Messi, Suárez y Neymar.

El arquero del Atlético Juan Musso golpea a Fermín López, del Barcelona, durante el partido por la Champions (OSCAR DEL POZO/AFP)

PSG quiere el bicampeonato

El Paris Saint Germain volvió a dejar fuera al Liverpool, tal cual lo hizo el año pasado, pero esta vez con mucha comodidad tras ganar ambos 2-0.

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En Anfield, de la mano de Dembélé, que marcó doblete, superaron a los ingleses con global de 4-0 para esperar al vencedor del Bayern y Real Madrid, mientras que el Cholo y sus pupilos jugarán contra el Arsenal o Sporting. Ambos partidos se jugarán este miércoles a la 1 p.m. hora de Costa Rica.