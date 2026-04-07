El Bayern silencia el Bernabéu tras arrodillar al Real Madrid en la ida de cuartos de final

Un golpe de autoridad fue lo que pegó el Bayern de Múnich en su visita al Santiago Bernabéu, tras imponer condiciones 1-2 ante el Real Madrid, en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League.

El conjunto alemán fue claro dominador en toda la etapa inicial, pero sin poder abrir la defensa merengue, hasta que una gran jugada colectiva sobre los 41 minutos dejó a Luis Díaz solo frente al arco de Lunin y con remate rastrero sentenció el primero para el monarca de la Bundesliga.

Luis Díaz anotó el primero del Bayern en Madrid (Champions League/Champions League)

En los inicios del complemento, el que puso la situación más a favor para los de Vincent Kompany fue el gran goleador de los teutones, Harry Kane, que con un tremendo disparo a los 46′, puso el segundo en el Santiago Bernabéu.

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El conjunto de Álvaro Arbeloa recuperó un poco la fe gracias a un tanto de Kylian Mbappé al minuto 74; no obstante, el poderío bávaro seguía siendo más, pese al intento blanco para remontar.

Los de Kompany tuvieron para aumentar la brecha con algunas contras en los instantes finales, pero no pudieron llevarse un botín todavía mejor de la casa blanca; no obstante, el 1-2 para cerrar en el Allianz Arena el próximo miércoles deja el panorama muy oscuro para los merengues.

Mbappé marcó el descuento de los blancos (THOMAS COEX/AFP)

El Arsenal, a un paso de semifinales

Una de las sorpresas de esta edición de la Copa de Europa es el Sporting de Portugal, el cual recibió al Arsenal, actual campeón de la Premier League y que acabó de primer lugar en la fase de liguilla de esta Champions.

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En un juego parejo, los pupilos de Mikel Arteta, por intermedio de Kai Havertz, encontraron en la agonía del encuentro el único tanto del partido para buscar la próxima semana en Londres sentenciar su boleto a la siguiente ronda.