Los impresionantes números de Keylor Navas que tienen a todo el fútbol mexicano hablando de él

Keylor Navas destaca como el portero con mejores números en el fútbol mexicano. (Pumas/Pumas)

Keylor Navas hoy por hoy destaca como el mejor portero del fútbol mexicano y eso no se dice como una opinión de prensa o aficionados, sino por datos que lo defienden.

El arquero costarricense figura con las mejores estadísticas del torneo en varios aspectos lo que muestra el torneo tan sólido que ha sostenido con Pumas.

El Halcón suma 62 atajadas en 13 partidos disputados, lo que muestra la incidencia que tiene en los encuentros de los felinos.

Además el tico es el portero con más goles evitados (+4.6) en el Clausura 2026 con base en la dificultad de los remates que ataja y según la ubicación de los mismos y en cinco encuentros se fue con el marco invicto.

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Keylor Navas sostiene la cabaña de Pumas

Pumas ha recibido 14 goles durante el torneo, un promedio de más de uno por partido, el cual no es mayor por las actuaciones del nacional destacan en México.

El partido del domingo ante Chivas fue uno de los mejores del certamen para él, en el que registró diez atajadas y una de ellas fue calificadas como la mejor del torneo, un tiro a quemarropa a cinco metros.

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A sus 39 años, Navas sigue llevándose todos los elogios en México, calificativos como sobresaliente, espectacular y el más destacado suenan semana a semana.