Influencer mexicano captó a Keylor Navas y a un jugador del Saprissa en concierto de Grupo Firme

El portero Keylor Navas fue captado disfrutando del concierto de Grupo Firme en el Estadio Nacional, luego de que un influencer mexicano lo grabara y compartiera el momento en redes sociales.

El video rápidamente se volvió viral por la reacción del creador de contenido al encontrarse con el futbolista.

“Estoy farreando con Keylor Navas”

Keylor Navas fue captado en el concierto de Grupo Firme. (Tiktok/Tomada de Tiktok)

El influencer Pipe JM compartió el momento en TikTok, donde no ocultó su emoción. “Son 50 mil personas… detrás mío está Keylor Navas, estoy farreando con Keylor Navas, ahorita se los enseño disimuladamente”, comentó.

Sin embargo, el “disimulo” no duró mucho, ya que segundos después mostró claramente al arquero.

En las imágenes se observa a Keylor Navas acompañado por su esposa, Andrea Salas, disfrutando del ambiente del concierto.

No estaba solo: apareció figura del Saprissa

El video también dejó ver que el guardameta no estaba solo. A su lado se encontraba el defensor del Deportivo Saprissa, Óscar Duarte, quien actualmente se recupera de una lesión.

El encuentro se habría dado en una zona cercana al escenario, lo que permitió al influencer interactuar y posteriormente compartir el momento con sus seguidores.

Tras su publicación, el clip generó múltiples comentarios, especialmente de seguidores costarricenses sorprendidos por ver a Keylor Navas en el evento.

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Incluso, el propio influencer mostró después que logró conocer al futbolista en ese espacio.

El momento confirma que el concierto de Grupo Firme no solo reunió a miles de fanáticos, sino también a figuras reconocidas del deporte.