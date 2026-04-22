Deportes

Juan Carlos Gaete: “Los aficionados de los demás equipos quieren que nos vaya mal”

El chileno Juan Carlos Gaete habló del juego clave que tiene Cartaginés el domingo

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo y Sergio Alvarado

El chileno Juan Carlos Gaete, jugador del Cartaginés, dejó su tierra y junto a su familia han emprendido un camino de éxito en Costa Rica.

El futbolista es uno de los goleadores del cuadro brumoso, con tres tantos, por detrás del capitán Cristopher Núñez, quien lleva la batuta con 5 anotaciones.

Gaete marcó el primer gol ante San Carlos, el martes por la noche, y luego de la victoria 2-1, el futbolista habló de su rendimiento y su estancia en Tiquicia.

Juan Gaete marcó el primer gol de Cartaginés ante la Asociación Deportiiva San Carlos.
Juan Carlos Gaete lleva 3 goles en el torneo de Clausura. Foto: prensa CSC. (Piedra Photo/Piedra Photo)

LEA MÁS: Jugador brumoso revela cómo se toman que la gente hable de la “Cartagada”

Felicidad

“El gol representa mucho, felicidad, que eso es lo que me da a mí, me da confianza para seguir jugando y seguir haciéndolo bien. Siempre es difícil, venía de una lesión, 3 o 4 partido afuera, el gol me da confianza.

“Desde que llegué acá, los aficionados de los demás equipos quieren que nos vaya mal, y no les damos gusto, seguir jugando, seguir haciéndolo bien, el domingo a buscar la clasificación”, dijo.

LEA MÁS: No solo Sporting y Liberia han tenido líos por el uniforme: el fútbol tico ya vivió algo similar

El sudamericano sabe lo importante que es el juego contra Guadalupe, el domingo a las 3 p.m., en el estadio Colleya Fonseca, pero comentó que hay plantel para hacerle frente a este partido, que es clave para las aspiraciones de los blanquiazules.

“Ganando estamos adentro, es un rival difícil como todos, pero tenemos un buen equipo y seguiremos trabajando para ganar el domingo allá”, afirmó.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Juan Carlos GaeteCartaginés
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.