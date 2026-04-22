Juan Carlos Gaete: “Los aficionados de los demás equipos quieren que nos vaya mal”

El chileno Juan Carlos Gaete, jugador del Cartaginés, dejó su tierra y junto a su familia han emprendido un camino de éxito en Costa Rica.

El futbolista es uno de los goleadores del cuadro brumoso, con tres tantos, por detrás del capitán Cristopher Núñez, quien lleva la batuta con 5 anotaciones.

Gaete marcó el primer gol ante San Carlos, el martes por la noche, y luego de la victoria 2-1, el futbolista habló de su rendimiento y su estancia en Tiquicia.

Juan Carlos Gaete lleva 3 goles en el torneo de Clausura. Foto: prensa CSC. (Piedra Photo/Piedra Photo)

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Felicidad

“El gol representa mucho, felicidad, que eso es lo que me da a mí, me da confianza para seguir jugando y seguir haciéndolo bien. Siempre es difícil, venía de una lesión, 3 o 4 partido afuera, el gol me da confianza.

“Desde que llegué acá, los aficionados de los demás equipos quieren que nos vaya mal, y no les damos gusto, seguir jugando, seguir haciéndolo bien, el domingo a buscar la clasificación”, dijo.

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El sudamericano sabe lo importante que es el juego contra Guadalupe, el domingo a las 3 p.m., en el estadio Colleya Fonseca, pero comentó que hay plantel para hacerle frente a este partido, que es clave para las aspiraciones de los blanquiazules.

“Ganando estamos adentro, es un rival difícil como todos, pero tenemos un buen equipo y seguiremos trabajando para ganar el domingo allá”, afirmó.