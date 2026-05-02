Deportes

Torbellino destruye parte del estadio de un importante equipo de primera división este sábado

Un torbellino causó destrozos en un estadio de un equipo de primera división

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Un torbellino provocó daños al estadio Puente Piedra, casa del Sporting FC, que se localiza en La Argentina de Grecia.

Un video publicado por el periodista Kevin Jiménez muestra que el sector detrás de uno de los marcos fue afectado.

Por otro lado, el medio Ascenso Total, en su página de Facebook, colgó fotos del desprendimiento de la malla que bordea la gramilla, así como el desplazamiento de rótulo y hasta la cámara del VAR fue afectada por los fuertes vientos.

El estadio Puente Piedra se inauguró para el torneo de Clausura 2026.

LEA MÁS: No solo Sporting y Liberia han tenido líos por el uniforme: el fútbol tico ya vivió algo similar

Estadio Puente Piedra.
Un torbellino destruyó parte de la estructura del estadio Puente Piedra, casa del Sporting FC. Foto: Ascenso Total. ( Foto: Ascenso Total. /Foto: Ascenso Total.)

Juego suspendido

Este sábado estaba programado el juego entre Sporting FC y AD Moravia, por la jornada 13 del torneo de Clausura 2026, pero el encuentro se suspendió.

“El mal clima ocasionó la caída de estructuras del Estadio Puente Piedra en Grecia. La reprogramación del compromiso se informará oportunamente”, informó Uniffut, minutos antes de las 3 p. m., hora en que se realizaría el juego.

Torbellino destruye parte del estadio Puente Piedra

La Teja pidió una posición al Sporting FC, sobre los daños en su estadio, pero al cierre de la nota no obtuvimos respuesta.

LEA MÁS: ¡Héroe bajo los palos! Johnny Álvarez mete a Sporting a su primera final de Copa

Estadio Puente Piedra.
Los fuertes vientos arrancaron unas latas. Foto: Ascenso Total. ( Foto: Ascenso Total. /Foto: Ascenso Total.)
Estadio Puente Piedra.
Hasta la cámara del VAR fue dañada. Foto: Ascenso Total. ( Foto: Ascenso Total. /Foto: Ascenso Total.)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Sporting FCEstadio Puente Piedra
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.