Torbellino destruye parte del estadio de un importante equipo de primera división este sábado

Un torbellino provocó daños al estadio Puente Piedra, casa del Sporting FC, que se localiza en La Argentina de Grecia.

Un video publicado por el periodista Kevin Jiménez muestra que el sector detrás de uno de los marcos fue afectado.

Por otro lado, el medio Ascenso Total, en su página de Facebook, colgó fotos del desprendimiento de la malla que bordea la gramilla, así como el desplazamiento de rótulo y hasta la cámara del VAR fue afectada por los fuertes vientos.

El estadio Puente Piedra se inauguró para el torneo de Clausura 2026.

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Un torbellino destruyó parte de la estructura del estadio Puente Piedra, casa del Sporting FC. Foto: Ascenso Total. ( Foto: Ascenso Total. /Foto: Ascenso Total.)

Juego suspendido

Este sábado estaba programado el juego entre Sporting FC y AD Moravia, por la jornada 13 del torneo de Clausura 2026, pero el encuentro se suspendió.

“El mal clima ocasionó la caída de estructuras del Estadio Puente Piedra en Grecia. La reprogramación del compromiso se informará oportunamente”, informó Uniffut, minutos antes de las 3 p. m., hora en que se realizaría el juego.

Torbellino destruye parte del estadio Puente Piedra

La Teja pidió una posición al Sporting FC, sobre los daños en su estadio, pero al cierre de la nota no obtuvimos respuesta.

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Los fuertes vientos arrancaron unas latas. Foto: Ascenso Total. ( Foto: Ascenso Total. /Foto: Ascenso Total.)