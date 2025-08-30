El exportero Paul Mayorga y su familia viven un duro momento con la enfermedad de su nieto de 6 años

Paul Mayorga, exportero de Alajuelense reveló que uno de sus nietos lucha contra el cáncer. Facebook. AD Moravia. (Facebook. AD Moravia. /Facebook. AD Moravia.)

El exportero de Alajuelense Paul Mayorga contó que están pasando momentos difíciles con uno de sus nietos, que en este momento lucha contra el cáncer.

El exjugador y entrenador de porteros compartió su testimonio el viernes por la noche, en el programa “A fondo con”, del canal FUTV.

“Eso no es nada fácil lo que estamos viviendo a nivel familiar. Mi nieto tiene 6 añitos y tiene cáncer, en noviembre del año pasado me lo diagnosticaron con leucemia.

“Verlo día a día luchar, a pesar de los cambios físicos que ha sufrido. En aquel momento (cuando se enteró) sentí que era el fin del mundo para mí, se me derrumbó un muro que había creado”, comentó.

Mayorga, de 54 años reveló que el niño se llama David Arias y que optó contar lo que está ocurriendo con él, porque aún confía en la bondad de la gente e invitó a las personas a hacer oración por el menor.

“En el mundo hay gente buena. Él se llama David Arias, hay personas que hacen grupos de oración y siempre me gusta divulgar que tiene la enfermedad, porque las oraciones son bienvenidas y dicen que el poder de la oración, tengo mucha fe en eso.

“A todas las personas les digo la situación que estamos pasando, no para que me tengan lástima, para que nos tengan en oración y ojalá pronto salgamos de esto”, dijo con esperanza.

A Paul y su familia, desde La Teja le enviamos nuestros mejores deseos y la pronta sanación de David.