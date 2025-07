A Amanda Moncada ni el cáncer le apagó la sonrisa y narra la lucha que jamás pensó que daría

Amanda Moncada vive su vida plenamente, a pesar de que el cáncer quiso opocar su felicidad. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN)

Tres años después de recibir el diagnóstico médico que la dejó en “shock”, Amanda Moncada sigue sonriendo y disfrutando de la vida como siempre lo ha hecho.

En el 2022, a la empresaria de la moda le dieron la dura noticia de que tenía cáncer en el cerebro y los pulmones, obligándola a iniciar una lucha que jamás pensó tener que dar.

A sus 78 años y con la enfermedad “a cuestas”, sus característicos positivismo y ganas de vivir se mantienen intactos. La manera en la que sobrelleva el diagnóstico, es su secreto.

En una reciente entrevista con La Teja, la exparticipante de Dancing with the Stars narró su lucha y confirmó que está y se siente bien, aunque todavía no suena la campana.

¿Cómo ha sido su vida los últimos tres años?

Una montaña rusa, porque a veces, no solo es lo de uno, sino que uno vive en un entorno y eso no significa que el entorno esté bien. En este momento, tengo a mis hermanos enfermos, somos cinco hermanos y una familia muy unida, entonces somos como Los Mosqueteros, lo que es de uno es de todos.

En cuanto a mi salud, estoy en un tratamiento de la casa Pfizer que me ha caído muy bien. No me puedo quejar, he tenido muy buena salud. He estado trabajando, haciendo un esfuerzo, hice una reingeniería de mi negocio porque todo está cambiando violentamente, y parte de eso es mi incursión en las redes y, principalmente, en TikTok, que fue durante la pandemia.

Amanda Moncada tuvo que llevar sesiones de quimioterapia y radioterapia para tratar su cáncer de pulmón y cerebro. Fotografía: Cortesía Amanda Moncada.

En el 2022 le dijeron que tenía cáncer, ¿cómo asumió la noticia?

Lo mío fue un diagnóstico duro, pero tiene que ver (la manera de afrontarlo) un poco con la personalidad. Cuando a mí el doctor me dijo que tenía cáncer en el cerebro y en los pulmones, me dejó “shockeada”. Lo primero que se me ocurrió pensar es que no es una enfermedad heredada de la familia, porque uno siempre piensa que la relación con los males familiares tienen que ver con tu vida, y para mí fue una gran sorpresa. Casi que te puedo decir que fui la primera (de su familia) que salió con cáncer. Mi familia es de presión alta, corazón, cualquier otra cosa, pero no cáncer.

Eso fue un “shock” ese día, pero yo siempre digo que qué suerte que uno tiene que dormirse por la noche porque al día siguiente vuelve a salir el Sol y, de alguna manera, uno puede pensarlo más en frío. Y yo pensé: ‘La voy a luchar’. Entré al hospital, me operaron dos veces de la cabeza, hice los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Con la quimio me comencé a sentir mejor, por lo menos más aliviada. Hice todo lo que me tenían que hacer.

Y este proceso, ¿qué ha implicado?

Trabajar mucho en mi mente. Comencé a leer todo lo positivo al respecto, todas las nuevas maneras de pensar, las teorías, todo lo que tiene que ver con la genética y me fue dando tranquilidad. Fui viendo un poco el poder que tiene la mente; además, la fe, porque hay que tener fe en que vas a salir adelante. Podés tener fe a través de ser una persona espiritual o religiosa, yo soy más espiritual. Hice mucha meditación, me metí en tanta cosa que me ayudó. Como tenía tanto tiempo podía dedicarme a leer diferentes temas que me trajeron tranquilidad, porque cuando uno se comienza a salir de su burbuja y entra a otras burbujas se da cuenta de que hay un mundo gigantesco, que se desarrolla con maneras de pensar muy diferentes y si te apuntás a los temas positivos, te va a ayudar muchísimo.

Amanda Moncada siempre le sacó el jugo a la vida sin importar la edad ni el qué dirán. En el 2018, por ejemplo, la empresaria participó en Dancing with the Stars. Fotografía: Mayela López. (Mayela Lopez)

¿Cómo está su salud en este momento?

Yo estoy con muy buena salud, me siento bien; pero sí soy muy clara, lo tengo muy claro: hay que vivir un día al tiempo. No me han sonado la campana porque sigo en tratamiento, y eso lo tengo así, muy claro. Cada vez que voy al hospital, la doctora me dice: ‘Está mejor’. Entonces, antes de todo, yo me siento bien, que para mí es lo principal, por eso es que hago los TikTok y soy tan activa.

¿Los medicamentos le dieron efectos secundarios?

Hay cosas que sí cambian con los tratamientos. Por ejemplo, creo que los medicamentos que tomo tienen un efecto secundario en mi vista, entonces al rato los ojos se me nublan y se me llenan de agua, pero uno aprende a vivir con los efectos secundarios y a tratar de superarlos. Tenía mejor equilibrio antes y ahora lo busco a través del esfuerzo, de cuidarme, de cuando camino ver muy bien. Puede que no sean solo los medicamentos, sino la edad, porque hay actividades que uno va perdiendo sin darse cuenta por los años.

Su relación con la muerte, ¿cómo es?

Se flexibiliza mucho porque en un momento dado uno sabe que tiene un pie aquí y otro allá, entonces también leí mucho al respecto y entrás en paz. Uno busca lo que te traiga paz y, si vos creés que te vas a morir, pero que es un cambio de piel, que la energía sigue funcionando, eso te da paz. Siento que he vivido años muy satisfactorios, entonces creo que estoy en un momento en que sí me dejó una lección, y es disfrutar el día de hoy porque ese es el único con el que uno cuenta.

¿Afectó el diagnóstico su negocio y su trabajo?

Sí, me afectó. En el momento en que salió en todo lado que tenía cáncer, mucha gente no volvió a mi negocio; sin embargo, en mi casa se siguió trabajando y todavía existimos con tienda en línea y física. Seguimos, pero no al nivel prepandemia que sí estaba comprometida con grandes marcas, grandes inversiones. Diría que ahora estoy en un nivel mucho más manejable para la etapa de la vida en la que estoy. Yo me fui de los “malles”. Mi tienda física la tengo en mi casa y en línea en todas las redes, mandamos puerta a puerta.

Amanda Moncada aprendió a vivir un día a la vez desde que fue diagnosticada con cáncer. Fotografía: Cortesía Amanda Moncada. (Instagram/Instagram)

¿Qué significado le da a la palabra cáncer en este momento de su vida?

No significa nada. Es una enfermedad con muchas posibilidades de poder salir adelante. Hay una cantidad impresionante de gente que es superviviente de cáncer y eso es importante, que la gente sepa que, aunque te digan que tiene cáncer, eso no es un designio de muerte. Es una enfermedad, sí, pero incluso se piensa a futuro que va a ser completamente curada.