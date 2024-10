Amanda Moncada sufrió una caída y se fracturó y asegura que fue por “portase mal”

La experta en moda, Amanda Moncada, se fracturó un brazo y asegura que fue por portarse mal. (Amanda Moncada para La Nación)

La experta en moda Amanda Moncada anda con el brazo derecho inmovilizado, pues hace unos días se cayó y se quebró y asegura que fue por portarse mal.

La empresaria, de 77 años, nos contó que el accidente que sufrió fue culpa de ella y que, afortunadamente, la caída no le fracturó la cadera porque si no hubiera sido peor.

Hace unos días se fue de paseo con un grupo de amigas a una casa en playa Jacó y fue ahí donde se llevó el “leñazo”, como dice ella.

“Fue 100% culpa mía. Es que uno tiene que darse cuenta que ya no tiene 15 años, para empezar. Yo me fui para la playa y resulta que me porté mal, ¿por qué me porté mal?, porque me quedé mojada y entré a mi dormitorio, que era de mosaico, y me resbalé en esa agua. Tuve la suerte que puse el brazo para protegerme, me llevé un leñazo marca diablo”, explicó.

En el momento de la caída se encontraba en el cuarto y, según recuerda, se levantó “como un resorte”, como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, las consecuencias las empezó a sentir después.

Amanda Moncada deberá andar tres semanas con el brazo inmóvil, por suerte está sin dolor.

A pesar de que se estuvo poniendo hielo porque creyó que era solo un golpe, al regresar a San José la molestia que sentía se intensificó y fue al hospital Blanco Cervantes, donde primero le dijeron que no tenía nada de gravedad.

“Me hicieron radiografías y no se veía la quebradura. Entonces, pasó el tiempo y yo sentía en un principio que no sanaba y no sanaba, regresé al hospital y me dijeron: ‘tiene una fisura, pero tiene que verla un especialista del San Juan de Dios’. Tuve cita en emergencias ahí y me pusieron como una férula, es una pequeña quebradura. En la mano no me pasó nada, es donde se une la mano con el brazo, como por la muñeca, que fue la que se llevó parte del sopapo porque le caí con el cuerpo entero a mi mano”, contó.

Amanda Moncada es muy activa en sus redes

Por ahora deberá andar así por al menos 22 días y después deberá acudir a terapia para fortalecer el brazo.

Me pasó estando sola y me levanté como un resorte” — Amanda Moncada, experta en moda

Consejos para mayores

Pero eso no es todo, doña Amanda asegura que tras de eso como le habían dicho que no tenía nada se fue al gimnasio y se puso a hacer barras y cree que eso terminó de empeorar su situación.

“Cuando volví a San José se hinchó la mano, yo la sentía caliente y por eso fui inmediatamente al hospital. Cuando me hicieron la radiografía la primera vez, no se veía nada y seguí con mi vida normal. Fui al gimnasio y me colgué de las barras y cuando regresé a la casa yo dije: ‘no, no me siento bien del brazo. No estoy en vías de sanación’, pero es que yo no sentía un gran dolor, pero cuando tuve que firmar un documento no pude, por eso me fui otra vez al doctor”, dijo.

Amanda Moncada contó que su hija Lorena Velásquez le pasa diciendo que recuerde que no es una chiquilla de 15 años. (Captura IG Amanda Moncada)

La empresaria quiso enviar un mensaje a todos los de la tercera edad para que presten atención por donde caminan y hasta qué tipo de suela de zapato están usando porque una caída así ocurre en cualquier momento.

“Estoy bien a Dios gracias, porque el golpe me lo puede haber dado por otro lado. Por eso es importantísimo volver a ver el piso por donde uno va caminando, a veces no se notan tanto las gradas, a esta edad hay que pedir ayuda, ya uno no tiene la agilidad que piensa que antes tenía”, recalcó.

Amanda Moncada siempre ha sido una gran empresaria