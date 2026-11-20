El FC Copenhague, club en el que juega el defensor tico Kenay Myrie, le hizo el feo al jugador costarricense, en sus redes sociales.

A propósito de la fecha FIFA de noviembre, el club danés hizo una publicación en la que mencionó a los jugadores que participaron con sus selecciones en las diferentes competiciones.

Sin embargo, Kenay no aparece, pese a que sumó minutos en los juegos amistosos contra Ecuador y Argentina, de los días 13 y 17 de noviembre.

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Kenay Myrie (19) fue titular en el juego entre Costa Rica y Ecuador. Foto: AFP. (ARMANDO PRADO/AFP)

Gran omisión

En la publicación, el equipo europeo, que es líder en el torneo danés, citó: “En acción alrededor del mundo” y mostró al mexicano Rodrigo Huescas, a Marcos López del Perú y al defensor japonés Junnosuke Suzuki.

Myrie llegó al FC Copenhague a mediados de enero, luego de su paso por el Deportivo Saprissa. En la presente campaña suma 117 minutos con el equipo danés.