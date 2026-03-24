El filazo de Ángel Zaldívar en medio de los cuestionamientos por su rendimiento en Alajuelense

Ángel Zaldívar, jugador de Alajuelense, compartió un picante mensaje, en medio de los cuestionamientos por su rendimiento en el equipo rojinegro.

El mexicano lleva 3 goles con los liguistas (doblete contra Guadalupe y ante Pérez Zeledón, el 13 de marzo anterior), suma 689 minutos, de acuerdo con la Unafut, y ha sido titular en 7 juegos.

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Hay quienes critican lo que ha hecho el delantero mexicano en el presente torneo y las comparaciones con su compatriota Ronaldo Cisneros no se han hecho esperar.

Ángel Zaldívar, delantero de Alajuelense (centro) envió un filazo en medio de los cuestionamientos por su rendimiento. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La publicación de Ángel Zaldívar

En sus redes sociales, el atacante azteca compartió:

“Soy de los que se rompen y aún así avanzan. De los que se caen y aun así se levantan. De los que cargan cicatrices y aún no se rinden. Un día a la vez”.