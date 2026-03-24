Deportes

El filazo de Ángel Zaldívar en medio de los cuestionamientos por su rendimiento en Alajuelense

Ángel Zaldívar, delantero de Alajuelense lleva 3 goles en el presente torneo

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Ángel Zaldívar, jugador de Alajuelense, compartió un picante mensaje, en medio de los cuestionamientos por su rendimiento en el equipo rojinegro.

El mexicano lleva 3 goles con los liguistas (doblete contra Guadalupe y ante Pérez Zeledón, el 13 de marzo anterior), suma 689 minutos, de acuerdo con la Unafut, y ha sido titular en 7 juegos.

LEA MÁS: ¿Convence Zaldívar en Alajuelense? Dos reconocidos periodistas analizan el fichaje del mexicano

Hay quienes critican lo que ha hecho el delantero mexicano en el presente torneo y las comparaciones con su compatriota Ronaldo Cisneros no se han hecho esperar.

Alajuelense vs. PZ
Ángel Zaldívar, delantero de Alajuelense (centro) envió un filazo en medio de los cuestionamientos por su rendimiento. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La publicación de Ángel Zaldívar

En sus redes sociales, el atacante azteca compartió:

“Soy de los que se rompen y aún así avanzan. De los que se caen y aun así se levantan. De los que cargan cicatrices y aún no se rinden. Un día a la vez”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseÁngel Zaldívar
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.