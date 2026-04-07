El filazo de José Eduardo Mora que tiene a los liguistas con la sangre en el ojo

Alejandro Bran volvió este pasado domingo para el duelo entre Alajuelense y Guadalupe tras su polémico capítulo semanas atrás en el condominio donde vive.
Este lunes en Tigo Sports Radios, mientras analizaban el empate de la Liga en casa en el regreso del volante luego de su castigo, el periodista José Eduardo Mora tildó de dura manera al jugador erizo.
LEA MÁS: El doloroso reclamo de Óscar Ramírez a sus jugadores tras el papelón ante Guadalupe
“Yo creo que Bran es un jugador sobrevalorado en Liga Deportiva Alajuelense, sobrevalorado; yo no le he visto a Bran jugar seis partidos seguidos que uno diga ‘crack’, no lo toco, te hace un buen partido, otro regular, en otro se pierde; ante Guadalupe fue absolutamente discreto”, afirmó Morita.