Deportes

El fútbol costarricense lamenta el fallecimiento de uno de sus directivos

El fútbol nacional está de luto, con el fallecimiento de uno de sus directivos

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El Club Sport Uruguay, equipo de la Liga de Ascenso lamentó el fallecimiento de uno de sus directivos.

A través de sus redes sociales, el equipo lechero dio a conocer la muerte de don Carlos Loría Elizondo, quien falleció este miércoles, a sus 73 años.

“Don Carlos fue parte de la institución durante muchos años, entregando todo su esfuerzo para el bien del club”, informó inicialmente el Uruguay.

LEA MÁS: Carlos Villegas transformó los desafíos de Saprissa en éxito en Inter San Carlos

Fallece directivo del Club Sport Uruguay.
El Club Sport Uruguay lamenta el fallecimiento de uno de sus directivos. Instagram Club Sport Uruguay. (Instagram Club Sport Uruguay./Instagram Club Sport Uruguay.)

Mensaje del presidente del Club Sport Uruguay

Más adelante, el presidente del club coronadeño, el señor Freddy Campos se refirió a la pérdida de Loría, a quien llamaba su hermano.

“Carlitos más que un amigo fue un hermano para mí, luchamos por el club durante mucho tiempo, él me daba las fuerzas para continuar, juntos reímos, lloramos y sacamos adelante nuestro amado equipo, lo recordaré para siempre como mi hermano, mi sangre, hasta pronto amigo mío”.

LEA MÁS: A presidente de equipo nacional lo amenazaron de muerte por amaño de partido

Desde La Teja enviamos nuestras condolencias a los seres queridos de don Carlos, en este momento tan difícil.

Fallece directivo del Club Sport Uruguay.
El Club Sport Uruguay informó del sensible fallecimiento en sus redes sociales. Instagram Club Sport Uruguay. (Instagram Club Sport Uruguay./Instagram Club Sport Uruguay.)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Club Sport UruguayLutoUruguay de Coronado
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.