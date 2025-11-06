El fútbol costarricense lamenta el fallecimiento de uno de sus directivos

El Club Sport Uruguay, equipo de la Liga de Ascenso lamentó el fallecimiento de uno de sus directivos.

A través de sus redes sociales, el equipo lechero dio a conocer la muerte de don Carlos Loría Elizondo, quien falleció este miércoles, a sus 73 años.

“Don Carlos fue parte de la institución durante muchos años, entregando todo su esfuerzo para el bien del club”, informó inicialmente el Uruguay.

Mensaje del presidente del Club Sport Uruguay

Más adelante, el presidente del club coronadeño, el señor Freddy Campos se refirió a la pérdida de Loría, a quien llamaba su hermano.

“Carlitos más que un amigo fue un hermano para mí, luchamos por el club durante mucho tiempo, él me daba las fuerzas para continuar, juntos reímos, lloramos y sacamos adelante nuestro amado equipo, lo recordaré para siempre como mi hermano, mi sangre, hasta pronto amigo mío”.

Desde La Teja enviamos nuestras condolencias a los seres queridos de don Carlos, en este momento tan difícil.