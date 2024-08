El fútbol femenino regresa este fin de semana y en Saprissa celebran por partida doble por una razón en especial

Katherine Alvarado volverá al fútbol en el juego de este domingo de Saprissa ante Tsunami azul. Saprissa Femenino.

El Torneo de Clausura femenino se inició este sábado y tendrá como plato principal el regreso de una de las principales figuras del campeonato local.

Luego de 345 días fuera de la cancha, la volante Katherine Alvarado está lista para volver a ponerse la camisa del Saprissa. Recordemos que la sancarleña se lesionó el 20 de agosto del año pasado, en un partido contra Sporting, y fue operada el 1° de setiembre.

El 15 de junio, Alvarado fue convocada para el partido contra Dimas Escazú; sin embargo, no sumó minutos. Saprissa debutará en el campeonato este domingo ante Tsunami azul. El juego será a las 11 a.m. en el estadio Cacique Diría y se podrá ver por Trivisión Canal 36.

Este sábado se enfrentaron Puerto Viejo vs Alajuelenese, juego que terminó con marcador de 1-1, y a las 8 p.m. jugarán Dimas Escazú vs Sporting. La jornada la completan Pococí vs Pérez Zeledón, el domingo, a las 7 de la noche.

Angustia

Esta es la primera vez que una lesión dejaba a la 10 morada fuera de las canchas, pero Katherine afrontó su situación de la mejor manera, según contó en el pódcast “La cueva de los morados”, el 5 de noviembre pasado.

“Lo primero fue aceptar cómo sucedió la lesión y su tiempo de recuperación, que es de varios meses; horas después que salí de la cancha sabía que la recuperación sería larga y acepté lo que Dios me puso de prueba. Lo más importante ha sido mantener la calma y la paciencia, era un momento en que necesitaba parar, porque han sido muchos años de jugar con el equipo y la Selección Nacional.

“No voy a mentir, cuando veo los partidos sufro y quiero estar en la cancha, o al menos acompañar a mis compañeras. Cuando juegan en la Cueva a veces me llego, siempre y cuando el doctor me deje, a los que no puedo ir, los veo en la casa.

“Seré honesta, esto ha sido una montaña rusa de emociones, algunos días amanezco con todas las ganas del mundo para hacer la terapia y cumplir los tiempos, hay otros que el ánimo está bajo”, expresó.