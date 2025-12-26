El fútbol mundial está de luto por la muerte de Jean-Louis Gasset

El entrenador Jean-Louis Gasset, figura emblemática del fútbol francés, falleció este viernes a los 72 años, indicó el club Montpellier, en el que jugó y al que entrenó.

Como jugador, en la posición de centrocampista, Gasset pasó prácticamente toda su carrera en Montpellier (1975-1985), antes de entrenarlo en varias ocasiones, la última de ellas hace menos de un año.

“Un hijo del club, marcó a todos con quienes se cruzó por su profesionalismo, su amabilidad y su sed por enseñar”, afirmó el club.

LEA MÁS: Falleció Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors de Argentina

Jean-Louis Gasset, exjugador francés falleció este viernes, a los 72 años. Foto: AFP. (PHILIPPE LOPEZ/AFP)

La carrera de Jean-Louis Gasset

Nativo de la ciudad, el entrenador también pasó por los banquillos de Saint-Étienne, Burdeos y Marsella.

Fue asistente de Laurent Blanc en Burdeos y en la selección francesa (2010 al 2012), y después en París SG (2013 al 2016), y fue también seleccionador de Costa de Marfil.

En el 2023, durante la Copa de África, dimitió en mitad del torneo... que los Elefantes terminaron ganando.