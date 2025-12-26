Deportes

El fútbol mundial está de luto por la muerte de Jean-Louis Gasset

El entrenador, de 72 años, falleció este viernes, confirmó uno de los clubes en los que jugó y dirigió

Por Yenci Aguilar Arroyo y AFP

El entrenador Jean-Louis Gasset, figura emblemática del fútbol francés, falleció este viernes a los 72 años, indicó el club Montpellier, en el que jugó y al que entrenó.

Como jugador, en la posición de centrocampista, Gasset pasó prácticamente toda su carrera en Montpellier (1975-1985), antes de entrenarlo en varias ocasiones, la última de ellas hace menos de un año.

“Un hijo del club, marcó a todos con quienes se cruzó por su profesionalismo, su amabilidad y su sed por enseñar”, afirmó el club.

Jean-Louis Gasset, exjugador francés falleció este viernes, a los 72 años.
Jean-Louis Gasset, exjugador francés falleció este viernes, a los 72 años. Foto: AFP. (PHILIPPE LOPEZ/AFP)

La carrera de Jean-Louis Gasset

Nativo de la ciudad, el entrenador también pasó por los banquillos de Saint-Étienne, Burdeos y Marsella.

Fue asistente de Laurent Blanc en Burdeos y en la selección francesa (2010 al 2012), y después en París SG (2013 al 2016), y fue también seleccionador de Costa de Marfil.

En el 2023, durante la Copa de África, dimitió en mitad del torneo... que los Elefantes terminaron ganando.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

