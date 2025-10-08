Falleció Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors de Argentina

Falleció Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors de Argentina. Foto tomada de Infobae. ( Foto tomada de Infobae. /Foto tomada de Infobae.)

Hace unos minutos se confirmó el fallecimiento del Miguel Ángel Russo, quien era técnico del Boca Juniors de Argentina.

El medio argentino TyC Sports confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“Tristeza en el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo. A sus 69 años y tras una larga lucha contra el cáncer, el entrenador de Boca murió esta tarde. QEPD y mucha fortaleza para su familia”, citó el informativo en su cuenta de X.

Russo murió en su casa de habitación, junto a su familia, debido a un paro cardíaco.

En los juegos más recientes de Boca, fue notoria la ausencia del exjugador argentuno.

Durante la última victoria por 5-0 frente a Newell’s, válida por la fecha 11 del Torneo Clausura, el domingo pasado, la dirección técnica estuvo a cargo de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

En las últimas semanas se compicó la salud de Russo. Según el medio Infobae “Luego del triunfo ante Aldosivi en Mar del Plata el 31 de agosto, el técnico debió ser hospitalizado varios días por una infección urinaria. Más adelante, el 21 de setiembre, tras el empate 2-2 ante Central Córdoba en La Bombonera, Russo sufrió un episodio de deshidratación que motivó su traslado e internación en la clínica Fleni.

“Además de su trayectoria en Boca Juniors, Russo es recordado en Colombia por su labor al frente de Millonarios entre 2017 y 2018. Bajo su dirección, el conjunto azul cortó una racha de sequía de títulos y se consagró campeón de la Liga Águila 2017-II, sumando la estrella número 15 en la historia del club. En 2018, Russo también alcanzó el título de la Superliga de Colombia tras vencer a Atlético Nacional”, destacó el medio internacional.