El gesto de Washington Ortega que cambió la vida de una familia liguista

El portero de Alajuelense Washington Ortega se puso la 10, con un gesto que va más allá de defender la portería liguista.

Durante el encuentro entre los leones y Puntarenas FC, el arquero uruguayo conoció a una aficionada, llamada Fabiola, y el compartir con esta fiebre liguista no solo le cambió la vida a ella, sino a toda su familia.

Washi compartió algunas imágenes junto a la fan, en sus redes sociales y, además, le dedicó un texto muy especial.

Washington Ortega compartió un lindo momento con Fabiola, una fiel aficionada a la LDA. Foto: Instagram Washi Ortega. (Foto: Instagram Washi Ortega. /Foto: Instagram Washi Ortega.)

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Conmovido

Ortega se mostró conmovido, luego de conocer a Fabiola y su historia.

“Hoy (sábado) tuve el placer de conocer a Fabiola, a veces uno no dimensiona hasta dónde llega el fútbol.

“Quiero agradecer siempre, el cariño de todos los liguistas y espero poder devolverlo dentro de la cancha. Que viva siempre Liga Deportiva Alajuelense”, destacó.

De inmediato, la publicación se llenó de comentarios de agradecimiento hacia el portero rojinegro:

El lindo gesto de Washington fue reconocido por decenas de aficionados rojinegros. Foto: Instagram Washi Ortega. (Foto: Instagram Washi Ortega. /Foto: Instagram Washi Ortega.)

“Gracias por recibir así a mi hermana y por este gesto tan hermoso para ella. Te amamos León”.

“Washi un millón de gracias por cómo recibiste a mi hermana, sos maravilloso y estaremos eternamente agradecidos por cómo te comportaste con ella. Viva la Liga hoy y siempre”.

“Muchas gracias por tan lindo detalle,para Fabiola significa mucho poder conocerlo, bendiciones. Guardaremos este momento por siempre en nuestro corazón”.