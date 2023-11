El gran pecado de Cartaginés que provocó una de sus derrotas más dolorosas

La falta de una gerencia deportiva en el Club Sport Cartaginés ha hecho, según el criterio de dos aficionados connotados del cuadro blanquiazul, que el equipo arrastre una serie de problemas que lo está llevando al fracaso en la actual temporada.

Eso pese a que don Leonardo Vargas ha manifestado en varias oportunidades que esa figura no se necesita en el club y que lograron el título del Causura 2022, con la estructura actual.

La gerencia deportiva hace falta para negociar mejor algunas salidad como la de Michael Barrantes. (Rafael Pacheco Granados)

Los Vargas son los dueños del equipo y están representados en Leonardo Vargas padre como presidente, David Vargas como vicepresidente y Leo Vargas Jr como el gerente general. Ellos consideran que esa estructura es suficiente.

El periodista Juan Carlos Solano y el aficionado Carlos “Pitusa” Gutiérrez creen que la falta de un gerente deportivo ha derivado problemas como la “torta” con Carlos Barahona que por un problema de inscripción no pudo jugar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, ante Alajuelense.

El despelote con los 90 Minutos por la Vida, o la destitución, sin mayor fundamentación de un técnico como Paulo Wanchope, que tenía al club en el tercer lugar a dos puntos del liderato, o dejar ir a piezas fundamentales del equipo como Michael Barrantes o Ronaldo Araya, son algunas situaciones que han terminado por afectar el rendimiento del equipo.

Quizás no todos los problemas son meramente deportivos, pero evidentemente habría una liberación de cargas de trabajo y las tareas se harían mejor.

El despido de Paulo Wanchope,a dos puntos del liderato, pudo incidir en el rendimiento actual. (Rafael Pacheco Granados)

Juan Carlos Solano, periodista, narrador y quien tiene la licencia como técnico expresó que muchos de los errores que se han cometido derivan de la ausencia de esa figura.

“Ha habido errores de futbolistas, del cuerpo técnico y de los dirigentes porque en este semestre han pasado cosas dirigenciales que no pasaban antes, lo de los 90 Minutos por la vida, que no prestaron atención a los correos electrónicos por estar fuera del país, otro error administrativo fue dejar fuera a Carlos Barahona porque se hizo como un copy paste del partido anterior donde estuvo sancionado y al dar el copy volvió a salir y no jugó. Son errores que no pueden pasar en un equipo grande.

“Además, destituir al entrenador y no mencionar el por qué. Paulo traía proceso positivo, equipo estaba invicto en casa, era de los menos goleados del torneo, a dos puntos de Saprissa y estaban con vida en Concacaf (repechaje) pero lo quitaron y todo se vino abajo”, añadió.

“En cuanto a una política de contratación, digamos que es un cincuenta por ciento que haría falta una gerencia, pues recordemos que en el Cartaginés campeón eran algunos pocos los que ya habían sido campeones con otros clubes, como Allen Guevara, Jeikel Venegas, Marcel Hernández (Concacaf), Michael Barrantes, pero era un equipo sin grandes luces”, explicó Solano.

Pitusa cree que el principal error es la falta de esa gerencia, pues de allí se deriva lo demás.

“No tener un portero, un segundo o tercer portero de nombre, no tener un mediocampista creativo al irse Michael y Araya, son cosas que no han salido bien, entonces creo lo que sucede en la cancha no solo se puede culpar al camerino, porque son circunstancias, pero no tener cuatro o cinco figuras en puestos claves sí es de dirigencia”, dijo

“Lo de los 90 minutos, lo de Barahona y quitar a Chope cuando el equipo estaba a dos puntos del líder, son cosas más de fanáticos y don Leo ha dejado un poco de lado el equipo desde que está en la Fedefutbol, allí se hace más evidente la falta de esa figura”, añadió.