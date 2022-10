El gran sacrificio que hizo la familia de Douglas López para que él fuera futbolista

La historia del futbolista Douglas López, del Club Sport Herediano, ejemplifica a la perfección los sacrificios que una familia tiene que hacer para cumplir el sueño de uno de sus miembros.

Todos los integrantes de la familia fueron importantes y contribuyeron en algo para que Douglas alcanzara una de sus metas.

La familia de Douglas, su madre Andrea Araya, su papá Douglas López y sus hermanos David y Ariana López. (Cortesía )

El jugador es oriundo de un lugar que se llama Cebadilla, en Turrúcares de Alajuela, por donde está el CAR de Alajuelense, y desde chiquillo destacó como jugador.

Estaba en la selección de la Escuela de Cebadilla y el profe de Educación Física, Ruander, el papá no recuerda el apellido, le decía a Douglas López padre que llevara a su hijo a la Academia de Wílmer López porque tenía buenas condiciones.

Douglas López y Kenneth Vargas creen que el Team perdió por mala suerte

El padre no estaba convencido pese a que el profe y el mismo Douglas le insistían. Un jueves, el profe lo llamó y le dijo que iban a observar a jugadores en la academia el sábado, que llevara a Douglas.

“Le comenté a mi esposa (Andrea Araya) y me lo llevé para quitarme de encima a los dos (al profe y al hijo). Iba sin mucha expectativa, creí que había argolla, no quería darle falsas esperanzas. Luis Carlos Mejías de Carmelita era quien estaba y me dijo, ‘se queda, tiene cualidades, conseguime los papeles’. Así empezó en la U-10 de Carmelita y quedaron campeones invictos, por cierto y luego fue haciendo la liga menor con Carmelita hasta 14 años”.

Mariano Torres sobre Douglas López: “Ya tengo un antecedente con este chico”

Después de pasos breves por Belén y los carmelos, con 17 años, por recomendación de Hugo Robles de Carmelita, fue al Santos donde haría una prueba. Víctor Badilla debía dar el sí definitivo.

Douglas López aún puede crecer mucho futbolísticamente. (Albert Marin)

Era Douglas hijo quien tenía que tomar la decisión de viajar a Guápiles para que lo viera Badilla.

“Estaba un señor Carlos, lo vio en el colectivo, estuvo imparable y dijo que si fuera por él, se quedaba pero faltaba el visto bueno de Víctor, que ese día no fue. Al parecer, Víctor sabe mucho y es muy honesto, si el muchacho no tiene condiciones le dice a uno”, explicó el orgullos0 tata.

24 — años tiene Douglas López

Como Víctor no estuvo el día que fueron, Douglas debía ir al día siguiente.

“Tuvo que ir en bus, no podíamos llevarlo, se fue solo y nos llamó. ‘Pa y ma dice Víctor que consigan casa’, nosotros entendimos en el momento que se devuelva para la casa y le dijimos, ‘tranquilo no pasa nada’. ‘No, no pa, mañana usted tiene que firmar, saque permiso, lo que dice Victor es que tenemos que conseguir casa’.

“Firmó un contrato de sub-20, de 25 mil colones que no alcanzaba ni para los pases”, añadió don Douglas.

La hermanita Ariana ponía sus ahorros para ir a ver a Douglas a Guápiles... que ejemplo. (Cortesía )

Entonces, como toda una familia responsable que cuida de las finanzas, debían decidir si alquilaban una casa en Guápiles, comprar alimentos y pagar un celular para que Douglas, de 17 años, pudiera cumplir su sueño. No era fácil pues solo tenían el ingreso del papá.

“Le pregunté a Víctor que si valía la pena y me dijo que sí, que él sabía de eso y que Douglas era de exportación. ‘Lo veo jugando afuera’, me dijo.

“Al final, lo hicimos, fue duro porque era un sacrificio, solo yo trabajo y eran más gastos, hasta mi hija que es menor que él, dio sus ahorritos para la gasolina para poderlo ir a ver los fines de semana, pero fue muy duro”.

Estando en Guápiles, don Douglas nos contó que el futbolista se agüevó mucho un año.

“Él era el capitán de la sub -20, pero un tío lo quiso llevar a pasear a Estados Unidos y se lo llevó. Resulta que cuando volvió el técnico no lo volvió a poner más, ni en el minuto de silencio. En la final contra Saprissa, puso a calentar a todos menos a él y se agüevó. Había un interés de Grecia y el que estaba era José Araya y nos fuimos a escondidas y dijo que se quedara”.

Douglas es muy casero y se la pasa jugando con David, el menor. Tiene 8 años. (Cortesía )

Sin embargo, el sacrificio de tres años no se podía tirar por la borda y siguieron con Santos y nunca contaron que habían ido a Grecia. Poco después, ante una lesión de Juan Diego “el Chino” Madrigal, Douglas debutó en primera contra Saprissa y lo hizo muy bien. Luego jugó contra la Liga.

Lo demás es historia. Douglas vivió buenos momentos con el Santos hasta que pasó al Herediano y hoy en día disputa la gran final y tiene posibilidades de ser mundialista.

“Es es muy casero, muy tímido. Se expresa bien, pero es corto de palabra, eso sí, cuando entra en confianza ya es diferente. Fue al Liceo de Atenas y allí andaba con Barlon Sequeira para arriba y para abajo. Faltó muchas veces a clases por quedarse jugando, sacó el noveno y quiere ser un profesional de Educación Física”, dijo el papá.

Don Douglas asegura que su hijo menor, David, tiene muchas condiciones, juegan el mismo puesto y cree que también puede dar el salto a la primera cuando llegue el momento. David forma parte de las ligas menores de Liga Deportiva Alajuelense.