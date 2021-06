“En la calle me pitan y me sacan la mano en señal de que el carro es pura vida. Un día iba un bus al lado, y el chofer me pitaba y pitaba y era para felicitarme por el carro. Esas cosas a uno lo ponen feliz porque se siente que a la gente le gusta como lo tengo. Un día estaba en un semáforo, había un grupo de señores que estaban en la esquina, volvieron a ver y yo escuchaba los comentarios de mi carrito. Justo se paró un BMW a la par y al cambiar el semáforo, yo salí primero y todos los señores aplaudieron, eso me hizo gracia porque a pesar de que llegó un supercarro junto al mío a la gente le llaman la atención siempre los carros viejos bien cuidados”, confesó todo orgulloso.