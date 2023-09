El hermoso y noble gesto de Yokasta Valle con un adulto mayor: Nota 100 para la boxeadora

Un noble gesto de Yokasta Valle con un adulto mayor de 91 años demuestra que la boxeadora, además de su profesionalismo, tiene un corazón lleno de bondad, de amor y de respeto por los demás.

La pugilista se prepara para defender sus títulos mundiales de las 105 libras ante la guatemalteca María Micheo Santizo, este sábado 16 de setiembre en el Commerce Casino en Los Ángeles, California, y que será transmitida por Teletica, a partir de las 6:30 de la tarde.

Yancy Redondo e Israel Rendodo son fanáticos de Yokasta Valle, quien tuvo un gesto de empatía y humidad con el señor. (Cortesía )

La boxeadora no hizo público el noble gesto, sino que La Teja se percató de que algo había pasado gracias a un comentario que vimos en redes sociales y por eso contactamos a la familia del señor para averiguar más detalles.

En una publicación de Instagram del 16 de agosto de este año, Yokasta subió una publicación donde hace unos pasos con una canción de fondo y en los comentarios había uno que nos llamó la atención.

Ese comentario lo escribió una usuaria llamada yancyredondogomez y hace un resumen de cómo Yoka, sin conocer al señor, se lo echó a la bolsa.

La Teja contactó a Yancy, quien muy amablemente nos contó la linda historia entre su papá, llamado don Israel Redondo, y Yokasta.

“A mi papá, un señor de 91 años, le gusta mucho el boxeo, de esto me enteré hace unos tres años por casualidad, un día que estábamos él y yo sentados en la sala, buscando qué ver, mientras cambiaba canales, él me dijo: ‘eso’ (era una pelea)”, explicó Yancy.

“Entonces, cuando me enteraba de peleas importantes las veíamos, pero siempre eran de hombres. Un día yo quería que viera una pelea de Yokasta y me dijo que no, ‘porque las mujeres eran muy ralitas’. No dije nada y a propósito dejé la pelea de Yoka”.

Yokasta Valle peleará con María Micheo Santizo. (Instagram)

Yancy continúa contando lo que le pasó con su padre y le contó a Yoka.

“Mi papá estaba viendo la pelea como a la fuerza, pero de pronto me dijo: ‘se están dando duro esas muchachas’. Y le pregunté, ‘papa (así, sin tilde, como le dicen de cariño), ¿cuál va a ganar?’. Y me dijo que Yokasta”.

El ojo de don Israel no falló, pues la pelea la ganó la tica y estaba tan contento como si fuera su nieta.

“Ahora cuando le digo que hay una pelea de Yokasta, se levanta y se queda hasta terminar aunque sean pasadas las once de la noche”, nos contó Yancy, quien vive con su papá.

Enfermedad

Yancy nos dijo que su papá sufre de un aneurisma cerebral que le afecta la parte sicolóigca, también lo afecta caminar, lo tiene que hacer con ayuda y superó un cáncer de piel y vitílogo (enfermedad de la piel) y muchas veces no es consciente.

“A veces no se acuerda de mí, pregunta dónde está mamá, quien ya falleció.

“A veces le digo, ‘hoy hay manazos’ y le golpeo un puño contra la mano abierta y ya se queda tranquilo, esperando. Ya sabe que hay boxeo, ve la pelea y se acuesta de lo más bien, muy tranquilo, es cuando menos cuesta”.

La mujer dijo que cuando le escribió a Yokasta, no tenía ninguna expectativa de respuesta, ‘¡qué me va a contestar, debe estar muy ocupada!”.

“Nuestra familia está muy agradecida con el gesto de humildad y humanidad que tuvo Yokasta con nuestro padre”, — Yancy Redondo

Sin embargo, en la noche, en la mensajería privada de Instagram, había un mensaje de la Campeona del pueblo.

“De la emoción que sentí hasta las lágrimas me bajaban porque tuvo la cortesía y la voluntad de mandarle un mensaje a una persona cualquiera, a mi papá. Al otro día, lo conté en chat a la familia y todos estaban muy emocionados. Yoka se puso la diez con nosotros, si antes éramos sus fans, ahora lo somos más”, expresó.

Yokasta Valle siempre está lista para pelear. (Instagram)

“Realmente estamos muy agradecidos con el gesto de humildad y humanidad que tuvo, de sacar un ratico para responderle a mi papá y además le dijo papa, y eso le gustó todavía más. Todos admirábamos a Yoka, pero ahora más. Es la número uno”.

Tanto don Israel, como Yancy y los demás hermanos Xinia, Nidia, Teresita y Alex mandaron un abrazo y apoyo total para Yokasta para la pelea de este sábado y nos compartieron este vídeo.