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El inesperado giro en la vida de Carlos Tevez: cambió el caos por tranquilidad

El Apache se entusiasma con lo que pueda ocurrir con el equipo conducido por Lionel Scaloni en el próximo Mundial. 

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Por Yenci Aguilar Arroyo y La Nación / Argentina / GDA

A los 42 años y cuatro temporadas después de su retiro como futbolista, Carlos Tevez está lejos del torbellino que caracterizó su exitosa carrera. Hoy, con otra madurez y desde una función distinta (es técnico de Talleres de Córdoba), tiene la tranquilidad para observar lo que sucede día tras día en el fútbol con otra perspectiva. Ello le permite analizar, proyectar, sentenciar.

Por lo pronto, después de tantos años vinculado a la selección (mayor y juvenil), Tevez se entusiasma con lo que pueda ocurrir con el equipo conducido por Lionel Scaloni en el próximo Mundial.

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Carlos Tevez, argentina
Carlos Tevez habló de su presente en Talleres de Córdoba. Foto: AFP. (JUSTIN TALLIS/AFP)

Lo que espera

“Ilusiona la selección, juegue contra quien juegue. Es necesario que (los jugadores) se junten, que los lesionados de Europa empiecen a entrar en ritmo. No hay mejor cosa que jugar. Leo (Messi) me ilusiona porque en Miami está bien, pelea, lucha, se enoja.

“Eso te da un indicio de que está metido, que quiere más y es lo más importante de todo. Cualquiera que entre en el equipo se puede acoplar y rinde. Veo un equipo que va a competir”, expresó el exdelantero, en el programa de ESPN F12.

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Lio Messi, Argentina vs Venezuela
El Apache está ilusionado con Lionel Messi y lo que puede hacer en el Mundial de Norteamérica. Foto: AFP. (LUIS ROBAYO/AFP)

Sobre su etapa como técnico en Talleres, dijo: “Estoy muy feliz. Mucho más tranquilo. En Córdoba, la gente del interior es más cariñosa y tranquila. Cuando se juega, como todo hincha, quiere ganar, pero salís del partido y vivís tranquilo. No vivís con todos los medios de Buenos Aires encima”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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