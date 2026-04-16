El jugador tico Derrickson Quirós aclaró por qué no ha podido volver a Guatemala, para reincorporarse al Xelajú

El jugador costarricense Derrickson Quirós recurrió a sus redes sociales, para aclarar una situación que se está dando con su club, el Xelajú de Guatemala.

El volante limonense reconoció que desde hace días no ha podido estar con su club, debido a una situación personal que enfrenta en nuestro país.

Quirós publicó un comunicado de prensa, ofreciendo disculpas a la afición y aseguró que está trabajando para volver a Guatemala lo más pronto posible.

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Derrickson Quirós, jugador del Xelajú de Guatemala aclaró por qué no ha podido volver con su club. Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

El mensaje de Derrickson Quirós

“Quiero dirigirme a la afición, medios de comunicación y al Club Xelajú para aclarar la situación actual respecto a mi incorporación al equipo.

“No he podido regresar a Guatemala debido a un impedimento de salida relacionado con un proceso de pensión alimenticia. Estoy trabajando de manera responsable para resolver esta situación lo más pronto posible.

“Mi representante ya se ha comunicado con la dirigencia del club para mantenerlos informados y buscar una pronta solución.

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“Por lo tanto, desmiento categóricamente que mi ausencia se deba a cualquier otra circunstancia extrafutbolística. Mi único deseo es incorporarme cuanto antes al equipo y aportar en la cancha con el compromiso y profesionalismo que siempre me han caracterizado.

“Agradezco la comprensión y el apoyo de la institución, la afición y los medios de comunicación en este momento”.