El lindo gesto que Pedro Leal tuvo con juvenil que cometió grave error contra Saprissa

El experimentado jugador de la Asocación Deportiva Guanacasteca Pedro Leal tuvo un gesto de solidaridad con el guardameta Aleaxander Villarreal, del equipo sub -21 de los pamperos.

Villarreal cometió un error, en el quinto gol de Saprissa, cuando un defensa le devolvió el balón y le pasó por debajo del pie al guardameta y los morados anotaron.

Esa fue la publicación de Pedro Leal. (Facebook )

Ante esa situación, el jugador de la primera escribió en su Facebook: “Alexander Villarreal. Fuerte, papá, se equivocan los mejores jugadores del mundo, los mejores pagados, todos somos seres humanos, recuerde que no es cómo uno cae si no cómo uno se levanta, el que no se ha equivocado es porque nunca jugó futbol, tiene mucho futuro por delante”, le escribió.

LEA MÁS: Cartaginés y Marcel Hernández: ¿quién ganó con la separación?

El portero respondió en los mensajes, “le agradezco de corazón”.

Un lindo gesto de un jugador con mucha carrera con otro que da sus primeros pasos.