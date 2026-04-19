El Manchester City le revive todos los fantasmas al Arsenal de Mikel Arteta

El Manchester City se volvió a meter de lleno en la lucha por la Premier League con una importante victoria sobre el Arsenal de Mikel Arteta, al que le están empezando a salir absolutamente todos los fantasmas.

Los de Londres no ganan la liga inglesa desde el 2004, y en los últimos años ya han pasado por episodios donde el mismo City les remontan una diferencia de puntos y acaban entregando el cetro.

Haaland marcó el gol de la victoria para el City (Prensa Manchester City/Prensa Manchester City)

Esta temporada, en ciertos momentos llegó a ser nueve puntos la distancia, pero los de Guardiola, si ganaban, con el partido pendiente que tienen, se meterían de lleno en la lucha y lo lograron con un 2-1.

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Cherki puso el primero a los 16 y luego Havertz, tras un horror de Donnarumma, puso el 1-1 a los 18; sin embargo, Haaland a los 65 le otorgó los tres puntos a los de Pep.

Con 33 juegos, el Arsenal sigue líder con 70 unidades y un gol diferencia de 37, mientras que los de Guardiola quedaron con 67 y un positivo de 36, siendo este el segundo criterio de desempate en caso de que igualen en unidades.