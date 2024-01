El mensaje lleno de amor de David” Medallita” Jiménez a su esposa, luego de ganar pelea

David “Medallita” Jiménez le mandó un mensaje lleno de amor a su esposa Daniela Cubillo, este viernes en la noche, luego de ganar su pelea, por nócaut, ante el mexicano Ganigan “Maravilla” López.

David Medallita Jiménez noqueó este viernes a Ganigan “Maravilla” López (Facebook )

La pelea se efectuó en Palmares, como parte de las fiestas en ese cantón alajuelense, y Jiménez mostró una superioridad total ante un combativo oponente, quien no pudo ante un golpe del costarricense que lo mandó a la lona. El mexicano se recuperó en la cuenta regresiva, pero el réferi del combate determinó que no estaba en condiciones.

Jiménez dominó toda la pelea y su objetivo es disputar otra vez el título mundial de las 112 libras, pero para eso debe enfrentarse ante el número tres del ranking Johnnie Edwards. Medallita es el número dos.

LEA MÁS: Vladimir Quesada responde por qué Luis Díaz no es titular en Saprissa, pese a su gran nivel

Al terminar la pelea, Jiménez expresó unas palabras llenas de sentimiento y de amor para su esposa, Daniela Cubillo, quien fue boxeadora y siemrpe ha estado a su lado.

“No sé donde estaría yo en estos momentos, en qué parte de Cartago estaría delinquiendo, si no hubiera sido por mi esposa que me ha apoyado. Esto es lo lindo del deporte, que me tiene aquí sin camisa entre las cuerdas de un cuadrilátero y no en las esquinas de un barrio haciendo daño”, expresó orgulloso Jiménez.

“Dios los bengida y apunten siempre a lo más alto, no hay nada imposible”, añadió.

Dijo que se prepara para el próximo combate, probablemente, contra Edwards, y expresó que ya es conocido en el ámbito del boxeo.

“No estamos allí por argollismos, sino por el amor que le echo todo los días, por mi disciplina y sacrificio y estamos para pelear doce, trece, catorce rounds, y ahora nos toca enfrentar al número tres del ranking, Johnnie Edwards”, dijo.

Medallita Jiménez tiene 15 peleas profesionales, de las cuales ha ganado 14 y solo perdió una, ante el ucraniano Artem Dalakian.