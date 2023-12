El mensaje que mandan en Cartaginés para los que los dan por víctimas ante Saprissa

Cartaginés peleará para sacarse de encima el dominio del Saprissa este año. (JOHN DURAN)

El favoritismo del Saprissa en la semifinales ante el Cartaginés es un detalle que no les roba el sueño a los brumosos, quienes dejaron el pasado en el pasado a pesar de las malas rachas ante los morados.

La última visita de Monstruo al Fello Meza fue un paseo, ganaron con comodidad 4-0. El bicampeón es un rival incómodo para los paperos, en el 2023 de cinco partidos han perdido cuatro e igualado uno.

Kevin Espinoza, defensor blanquiazul, recordó que en el pasado igual les han dado por menos y han terminado retando a todos los pronósticos,

“Creo que ya lo hemos demostrado una vez, el campeonato en el que se ganó el título tampoco éramos los favoritos y se logró el objetivo. Es cierto que tal vez quedamos debiendo un poco al final del torneo donde dejamos varios puntos botados, pero sabemos que este es un torneo aparte.

“En las semifinales lo que se hizo durante el torneo no vale sino se demuestra durante la fase final; entonces al final esto es un ida y vuelta, dos partidos, once contra once y para mí es una serie pareja. Saprissa tiene buena planilla y nosotros también contamos con una excelente planilla”, dijo a La Teja.

Para Espinoza, por la goleada en el último juego no se puede afirmar que así han sido todos los partidos en el último tiempo.

“La mayoría de partidos venían siendo muy cerrados, contando los de Copa Centroamericana, muy cerrados, que se definían por detalles. No se había visto un encuentro como este último que sí fue más abultado, pero fue un partido con otras condiciones.

“Teníamos un jugador menos desde el primer tiempo (él fue expulsado al minuto 41), nos costó mucho poder revertir en ese momento, pero en este partido que viene ya somos borrón y cuenta nueva, no queda de otra que luchar por ese resultado”, agregó.

Al final, Cartaginés está jugando en una condición que para ellos no es nueva y en la que, a la larga, hasta se siente cómodo para callar bocas otra vez.