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El Mundial más grande de la historia abrió sus puertas con un Azteca que vibró con la mejor música

La inauguración de la Copa del Mundo 2026 estuvo llena de color y casi 81 almas vivieron con todo el inicio de la máxima fiesta del fútbol

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Mundial 2026 arrancó en México con una ceremonia inaugural encabezada por Shakira entre aplausos y vivas, ajenas a las protestas de varios colectivos que prometieron caos para impulsar sus reivindicaciones.

Casi 81.000 hinchas en el mítico estadio Azteca se dieron cita para disfrutar un espectáculo lleno de color y después, para presenciar el primer encuentro de la Copa del Mundo, entre las selecciones de México y Sudáfrica, dando así inicio al al mayor mundial de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.

“¡México, México!”, gritaban los asistentes haciendo temblar el coloso.

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Inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica.
El color y folclor mexicano se hicieron presentes en la inauguración de la Copa del Mundo. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)

Los hinchas comenzaron a llegar hasta seis horas antes en previsión de bloqueos a los accesos al estadio Azteca, custodiados por centenares de militares y policías con equipo táctico y apoyados incluso por escuadrones a caballo.

Música y color

El tenor italiano Andrea Bocelli interpretó el himno oficial del Mundial, titulado “DNA”, mezcla de voz clásica y música electrónica, antes del silbato inicial.

El “Dai Dai” de Shakira retumbó antes en el Azteca en la culminación de una corta ceremonia de apertura.

La colombiana interpretó el tema mundialista junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy.

Inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica.
Una vez más, Shakira puso el sabor con su canción "Dai Dai". Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)
Inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica.
El Chapulín Colorado dijo presente a la fiesta mundialista. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)

La ceremonia de unos 15 minutos contó igualmente con la banda Maná, el cantante pop Danny Ocean, la agrupación Los Ángeles Azules y el reguetonero J Balvin.

El espectáculo fue acompañado por coreografías con personajes caracterizados como Moctezuma -que daban la bienvenida a los pueblos del mundo- y mujeres en trajes de danza típica.

Se lleva a cabo una ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México / Estadio Banorte / Estadio de la Ciudad de México) antes de su partido inaugural entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, México, el 11 de junio de 2026. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. ( The Yomiuri Shimbun ) (Foto de Takuya Yoshino / The Yomiuri Shimbun vía AFP)
Belinda y Los Ángeles Azules cantaron el tema "Por ella", que está en el soundtrack del Mundial. Foto: AFP. (TAKUYA YOSHINO/The Yomiuri Shimbun via AFP)
Inauguración Mundial 2026 México. Fotos: FIFA World Cup
La cantante mexicana Lila Downs (al centro; de blanco) fue la encargada de abrir el espectáculo con un discurso en inglés en el que dio la bienvenida al Mundial. Foto: FIFA World Cup. (Fotos: FIFA World Cup/Photo by Carl Recine/Getty Image)
Vista de la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 previa al partido inaugural de la primera fase del Grupo A entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca (Estadio Mexio) en la Ciudad de México, México, el 11 de junio de 2026. Juancho Torres / Anadolu (Foto de Juancho Torres / Anadolu vía AFP)
En el acto se rindió homenaje a las raíces prehispánicas y la riqueza cultural de las comunidades indígenas mexicanas. Foto: AFP. (JUANCHO TORRES/Anadolu via AFP)
Se lleva a cabo una ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México / Estadio Banorte / Estadio de la Ciudad de México) antes de su partido inaugural entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, México, el 11 de junio de 2026. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. ( The Yomiuri Shimbun ) (Foto de Takuya Yoshino / The Yomiuri Shimbun vía AFP)
El italiano Andrea Bocelli y la artista K-Pop EJAE entonaron el himno de la Copa del Mundo. Foto: AFP. (TAKUYA YOSHINO/The Yomiuri Shimbun via AFP)
Inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica.
Los mariachis llegaron a las gradas del Coloso de Santa Úrsula. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)
Inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica.
Aficionados de Colombia tampoco quisieron perderse el acto inaugural. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)
Inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica.
¡Orgullo tico! La locutora Rose Davis fue la encargada de animar el partido inaugural. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)
Inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica.
Gente de todas las edades se dieron cita al juego entre México y Sudáfrica. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)
Inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica.
Caramelo no podía faltar a este fiestón. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)
Inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica.
Un indígena se coló en las gradas del mítico estadio Azteca. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)
Inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica.
El venezolano Danny Ocean también le puso bonito al acto inaugural de la Copa del Mundo. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)
Inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica.
Un perro caliente era uno de los platos más apetecidos por los aficionados. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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