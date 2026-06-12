El Mundial más grande de la historia abrió sus puertas con un Azteca que vibró con la mejor música

El Mundial 2026 arrancó en México con una ceremonia inaugural encabezada por Shakira entre aplausos y vivas, ajenas a las protestas de varios colectivos que prometieron caos para impulsar sus reivindicaciones.
Casi 81.000 hinchas en el mítico estadio Azteca se dieron cita para disfrutar un espectáculo lleno de color y después, para presenciar el primer encuentro de la Copa del Mundo, entre las selecciones de México y Sudáfrica, dando así inicio al al mayor mundial de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.
“¡México, México!”, gritaban los asistentes haciendo temblar el coloso.
Los hinchas comenzaron a llegar hasta seis horas antes en previsión de bloqueos a los accesos al estadio Azteca, custodiados por centenares de militares y policías con equipo táctico y apoyados incluso por escuadrones a caballo.
Música y color
El tenor italiano Andrea Bocelli interpretó el himno oficial del Mundial, titulado “DNA”, mezcla de voz clásica y música electrónica, antes del silbato inicial.
El “Dai Dai” de Shakira retumbó antes en el Azteca en la culminación de una corta ceremonia de apertura.
La colombiana interpretó el tema mundialista junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy.
La ceremonia de unos 15 minutos contó igualmente con la banda Maná, el cantante pop Danny Ocean, la agrupación Los Ángeles Azules y el reguetonero J Balvin.
El espectáculo fue acompañado por coreografías con personajes caracterizados como Moctezuma -que daban la bienvenida a los pueblos del mundo- y mujeres en trajes de danza típica.
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.
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