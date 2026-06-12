El Mundial más grande de la historia abrió sus puertas con un Azteca que vibró con la mejor música

El Mundial 2026 arrancó en México con una ceremonia inaugural encabezada por Shakira entre aplausos y vivas, ajenas a las protestas de varios colectivos que prometieron caos para impulsar sus reivindicaciones.

Casi 81.000 hinchas en el mítico estadio Azteca se dieron cita para disfrutar un espectáculo lleno de color y después, para presenciar el primer encuentro de la Copa del Mundo, entre las selecciones de México y Sudáfrica, dando así inicio al al mayor mundial de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.

“¡México, México!”, gritaban los asistentes haciendo temblar el coloso.

LEA MÁS: Eduardo Li estuvo en la inauguración del Mundial y lo hizo acompañado de un exseleccionado nacional

El color y folclor mexicano se hicieron presentes en la inauguración de la Copa del Mundo. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)

Los hinchas comenzaron a llegar hasta seis horas antes en previsión de bloqueos a los accesos al estadio Azteca, custodiados por centenares de militares y policías con equipo táctico y apoyados incluso por escuadrones a caballo.

Música y color

El tenor italiano Andrea Bocelli interpretó el himno oficial del Mundial, titulado “DNA”, mezcla de voz clásica y música electrónica, antes del silbato inicial.

El “Dai Dai” de Shakira retumbó antes en el Azteca en la culminación de una corta ceremonia de apertura.

La colombiana interpretó el tema mundialista junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy.

Una vez más, Shakira puso el sabor con su canción "Dai Dai". Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)

El Chapulín Colorado dijo presente a la fiesta mundialista. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)

La ceremonia de unos 15 minutos contó igualmente con la banda Maná, el cantante pop Danny Ocean, la agrupación Los Ángeles Azules y el reguetonero J Balvin.

El espectáculo fue acompañado por coreografías con personajes caracterizados como Moctezuma -que daban la bienvenida a los pueblos del mundo- y mujeres en trajes de danza típica.

Belinda y Los Ángeles Azules cantaron el tema "Por ella", que está en el soundtrack del Mundial. Foto: AFP. (TAKUYA YOSHINO/The Yomiuri Shimbun via AFP)

La cantante mexicana Lila Downs (al centro; de blanco) fue la encargada de abrir el espectáculo con un discurso en inglés en el que dio la bienvenida al Mundial. Foto: FIFA World Cup. (Fotos: FIFA World Cup/Photo by Carl Recine/Getty Image)

En el acto se rindió homenaje a las raíces prehispánicas y la riqueza cultural de las comunidades indígenas mexicanas. Foto: AFP. (JUANCHO TORRES/Anadolu via AFP)

El italiano Andrea Bocelli y la artista K-Pop EJAE entonaron el himno de la Copa del Mundo. Foto: AFP. (TAKUYA YOSHINO/The Yomiuri Shimbun via AFP)

Los mariachis llegaron a las gradas del Coloso de Santa Úrsula. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)

Aficionados de Colombia tampoco quisieron perderse el acto inaugural. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)

¡Orgullo tico! La locutora Rose Davis fue la encargada de animar el partido inaugural. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)

Gente de todas las edades se dieron cita al juego entre México y Sudáfrica. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)

Caramelo no podía faltar a este fiestón. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)

Un indígena se coló en las gradas del mítico estadio Azteca. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)

El venezolano Danny Ocean también le puso bonito al acto inaugural de la Copa del Mundo. Foto: John Durán. (Foto: John Durán./Foto: John Durán.)